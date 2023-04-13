MiLB／3台將同場！鄭宗哲連兩天開轟 陳柏毓3.2局失6分

3位旅美小將今天同場先發，美職高階1A海盜隊與費城人隊之戰，陳柏毓擔任海盜隊先發投手與鄭宗哲並肩作戰，對上費城人隊李灝宇，鄭宗哲連兩天開轟，不過陳柏毓的本季初登板丟掉6分吞敗。

鄭宗哲昨天才敲出一發兩分砲，今天擔任先發第1棒、游擊手，3打數敲出1支安打，就是6局上的陽春砲，另有1次三振、1次保送，賽後打擊率2成94。

陳柏毓今年首戰雖然第1局投出三上三下，但2局下卻遇到亂流，1出局後被敲4支安打，中間還有1次四壞、1次觸身球，是靠對手高飛犧牲打、三振才結束這個半局，但已經丟掉4分。

3局下再次三上三下看似回穩，不過4局下陳柏毓又是1出局後被連敲2安，好在隊友守備幫忙抓到三壘跑者，不過2出局、三壘有人時又被敲出兩分砲，隨後退場休息，總計3.2局被敲7支安打，丟掉6分，另有2次三振、1次四壞保送。

陳柏毓與李灝宇對決的2個打席，1局下讓他敲出中外野飛球出局，2局下丟掉的4分裡，有1分就是李灝宇敲出的高飛犧牲打；而李灝宇今天總計2打數無安打，但靠高飛犧牲打進帳1分打點，另有1次保送，賽後打擊率為2成78。