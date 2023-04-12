中職／慈妹在！奪MVP心跳加速 劉俊豪：這是巧合

昨天偶像慈妹沒上班，劉俊豪拿下單場MVP卻錯過合照機會，今天用猛打賞加上勝利打點表現，幫助富邦悍將隊以6：5險勝味全龍隊，連兩天拿下MVP可以大方在場中頒獎台與慈妹合照，劉俊豪自認「心跳比打擊時還快」。

悍將前7局打完以5：5戰平，8局下1出局後，辛元旭、王正棠連續兩支安打製造英雄舞台，劉俊豪在一、三壘有人時敲出右外野三不管地帶落地安打，為悍將拿下勝利。

劉俊豪是Fubon Angels人氣女孩慈妹的鐵粉，兩人先前私下合照時，慈妹曾說「下次打好才能合照」，結果今天劉俊豪獲選單場MVP，慈妹也獻上親筆簽名的毛巾，並為劉俊豪加油，「希望他每一天都是MVP。」劉俊豪得知後回應：「我會加油。」

是不是慈妹在場打起來特別有力？劉俊豪笑著否認，「這是巧合。」不過跟8局下那個打席相比，他說：「剛才在頒獎台上心跳比較快。」

重新回顧敲安當下，過去在關鍵時刻常常想太多的劉俊豪在打擊準備區時，聽到場邊播放的嗆司曲「一擊稱霸」，心中開始跟著哼歌，他說：「讓自己心情平靜一點，才能夠享受打席。」

對於連兩天拿下MVP，劉俊豪認為還是巧合，「像是今天就是運氣成分比較多，當下一、三壘有人對方趨前守備，那一球打出去又被吹回來，剛好落在那邊，雙方比數接近，有這樣的關鍵時刻是運氣。」

悍將總教練丘昌榮得知劉俊豪獲選MVP，雖然肯定打擊表現，但也指出「前面有個短打沒點好」，至於球隊4次失誤，也是未來要注意的地方，「今天大家沒有放棄，才有把握住機會。」

其中隊長范國宸失誤2次，丘總認為打擊近況不佳也影響到范國宸的守備，「當隊長有責任也有壓力，第一年當難免會遇到，希望他趕快調整好，給他一點時間。」

【中央社新北12日電】

中職富邦悍將隊內野手劉俊豪是啦啦隊慈妹的小粉絲，單場3安1打點、是勝利打點，今天攻守跑有表現，再拿下單場MVP，完成與慈妹在MVP頒獎台一起跳舞的小心願，直呼心跳加速。

中職富邦悍將隊野手劉俊豪昨天與味全龍隊比賽單場2安貢獻2分打點、是勝利打點，本季首度獲選單場最有價值球員（MVP），但工作人員爆料，劉俊豪昨天走上MVP頒獎台時偷偷說了聲：「今天慈妹沒上班」。

昨天賽後受訪被問起這件事，劉俊豪瞬間臉紅承認都會關注，今天賽前也已經有看到主場啦啦隊「班表」，知道慈妹今天有上班。

劉俊豪今天與味全龍隊交手維持好手感，3局敲出二壘打，林哲瑄犧牲觸擊，劉俊豪假跑混淆龍隊守備，也讓林哲瑄靠著野手選擇上壘、開啟攻勢。

劉俊豪4局跑出內野安打，8局兩隊5比5平手時敲出致勝安打，幫助球隊超前比數，率隊以6比5擊敗味全龍隊；劉俊豪今天單場3安1打點，幫助球隊突破僵局，攻守跑都有表現，再度獲選單場最有價值球員（MVP），如願與慈妹一同跳舞。

劉俊豪賽後笑說，相比起來賽後MVP跳舞比8局關鍵時刻上場打擊心跳還要快，3局的跑壘則是看到林哲瑄觸擊點到投手方向，又沒有強迫進壘的問題，所以假跑了一下、收到不錯的效果。

劉俊豪首度開季從一軍出發，開賽就打出好表現，連2場出賽拿下MVP，他笑說沒有想過，今天比賽兩隊戰況也很接近，「可能運氣站在我們這邊」，賽後偶像慈妹勉勵他「希望他每場拿MVP」，他也笑說：「我會努力」。