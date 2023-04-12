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房貸族驚現「死亡交叉」！小資族面臨生存挑戰

中職／慈妹有上班！劉俊豪偶像面前敲致勝安 悍將2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手艾普勒。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將先發投手艾普勒。記者蘇健忠／攝影

新莊棒球場的富邦悍將與味全龍隊之戰打得難分難捨，悍將經歷落後、超前、被追平，到8局下才靠著劉俊豪德州安打要回領先，以6：5擊敗味全龍隊拿下2連勝，龍隊則吞下3連敗。

龍隊先在2局上靠著劉基鴻、陳品捷、瑪仕革斯．俄霸律尼連續三支二壘打，加上曾傳昇敲出左外野安打後的回傳失誤，一口氣攻下3分。

不過悍將在2局下先靠著滿壘保送擠回1分，3局下兩度形成滿壘，申皓瑋敲安打回2分打點，張進德也補上1分打點安打，辛元旭內野滾地球再添1分，取得5：3領先。

龍隊在4局上追回1分，悍將帶著1分的寶貴領先進入7局上，先是中繼投手賴智垣保送加上被敲2安，在1出局後形成滿壘，接著陳品捷敲出的一壘邊線滾地球，一壘手范國宸急著處理反而掉球，讓龍隊跑回追平分，接下來雖有「3-2-3」雙殺解圍，但比賽已回到原點。

好在悍將沒有漏氣，8局下1出局後，辛元旭、王正棠連續兩支安打製造英雄舞台，劉俊豪在一、三壘有人時敲出右外野三不管地帶落地安打，為悍將再次取得領先。

劉俊豪單場3安猛打賞外加勝利打點，連兩場獲選單場MVP，昨天拿下單場MVP時，偶像Fubon Angels慈妹沒有上班，今天慈妹照班表在觀眾席應援，現場見證劉俊豪敲出超前安打。

悍將先發投手艾普勒前一場對龍隊7局僅失1分非責失，但無關勝敗，今天6局被敲9支安打，丟掉4分有3分責失，防禦率從0暴漲到2.08，原本有機會到手的首勝再次飛走了。

龍隊因林子昱右手腕受傷，今天由吳俊杰代班先發，2.1局被敲4支安打，另有3次四壞、4次三振，丟掉5分，但最終逃過敗投；8局下登板的趙璟榮單局被敲3安加上1次保送，丟掉1分承擔敗投。

劉俊豪 慈妹

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