中職／吳哲源7局無失分技壓羅昂 助總暴氣抗議成插曲

今晚洲際棒球場上演投手大戰，中信兄弟隊吳哲源7局無失分好投，技壓統一獅隊羅昂7局失1分，兄弟總教練林威助雖然一度因牽制問題暴氣上場抗議，好在最終不影響戰局，由兄弟以1：0收下二連勝。

雖然開季至今新合約尚未談定，但吳哲源不受「薪」情影響，繼首戰6局失1分的優質先發後，今晚更上一層樓，以99球投完7局，被敲5支安打不過沒有掉分，另有三振、四壞各1次，防禦率下降到0.69。

吳哲源今天被敲的5支安打，有4支是在2出局後出現，唯一被敲2安的局數是第7局，雖然開局就被蘇智傑敲安，但馬上用雙殺解圍。

兄弟打線也差點被羅昂徹底壓制，對羅昂的7局期間敲出6支安打，2局下曾頌恩敲出二壘安打後靠推進上三壘，也讓岳東華的安打帶有1分打點，只不過之後無法再越雷池一步，中間一度被連續解決9人次。

吳哲源退場後，吳俊偉0.2局、李振昌0.1局皆無失分，終結者呂彥青三上三下守住勝利。