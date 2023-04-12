日職／張奕穿西武球衣初登板1局無失分 吳念庭演美技

今年轉隊到西武的台灣投手張奕在今天迎來本季初登板，中繼1局無失分，僅被敲1支安打，隊友吳念庭雖然打擊上繳白卷，但是守備上有美技演出，西武隊在安打欠缺串連下，以3：5輸給羅德隊。

張奕因自由球員補償今年轉穿上西武隊球衣，開季雖然二軍出發，但在昨天與吳念庭同升一軍，今天則是在7局上球隊落後2分時獲得登板機會，總計12球投完1局，最快球速149公里。

張奕雖然開局被藤原恭大敲出安打，但接下來友杉篤輝觸擊點高被接殺，奉送1出局，再讓中村獎吾敲出捕手後方飛球出局，最後讓山口航輝敲出中外野飛球出局。

吳念庭今天3打席被三振兩次，另一次滾地球出局，不過鎮守三壘的他在5局上面對平澤大河敲出的高飛球，一路追到界外區，在靠近觀眾席的位置接殺，並如同摔角選手般，利用場邊護網彈性再回到場內，形成美技接殺。

西武隊全場靠著外崎修汰、中村剛也兩分陽春砲以及4局下安打串連得分，不過先發投手隅田知一郎5.2局丟掉5分後，打線也未能補起差距。

張奕初登板影片：

吳念庭美技影片：