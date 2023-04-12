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中職／悍將「孔劉」新星竄起 好交情國中就開始
富邦悍將隊竄出「孔劉」兩位年輕好手，孔念恩、劉俊豪是高苑工商畢業差一屆的學長、學弟，同樣在2021年加盟悍將，練習常常黏在一起展現好交情。
攤開今天賽前團隊打擊成績，悍將前三名中，劉俊豪以3成57排第二、孔念恩3成53排第三，兩人表現伯仲之間，加上超過4成的上壘率，為球隊扛起攻勢，孔念恩看好友，「他算是很難纏的打者，像是王威晨賢拜那一型，我自己是比較追求確實擊球。」
孔念恩過去兩年在一軍出賽機會不多，今年不僅開季一軍，目前7場出賽敲出6支安打，已經是個人單季最多，他表示：「目前打擊狀況還行，不過守備比較有問題。」擔任外野手的孔念恩坦言在適應夜間球場燈光上還需要時間，另外就是處理球上面還不夠明快。
劉俊豪雖然大孔念恩一歲，不過兩度挑戰季中選秀落選後才在2021年季中與悍將簽下自主培訓合約，並在球季結束前拚到正式球員，變成同梯隊友，孔念恩說：「知道他是自培進來，也有把握住機會。」
賽前練習常看到兩人一起行動，孔念恩透露，不只是在高苑工商，國中時就曾因參加日本倉敷國際青少年野球賽而當過隊友，當時因為都守游擊，才有好感情。
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