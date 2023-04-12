中職／王尉永重返一軍先不回「拆彈組」 牛棚定位丘總緩著來

富邦悍將隊今天做出球員調度，昨天先發過的江國豪下二軍，王尉永傷後首度重返一軍，總教練丘昌榮解析，下周四戰暫時用不到江國豪，給王尉永調整空間先不回「拆彈組」。

江國豪昨天先發對味全龍隊，5局飆7K僅失1分奪勝，今天被下放二軍，丘總指出，考量下周只有4場比賽，因此這周讓江國豪先丟，這樣下去二軍後，剛好10天後又可以回到一軍。

另外王尉永則是自去年10月因骨刺動刀後，再度回到一軍，丘總表示，王尉永在二軍連同自辦賽，已經出賽4場，表現都很正常，「上來之後的休息、調整會注意一下，先觀察出賽狀況，如果壓制力沒問題，再回到拆彈組，登板預計在第6、7局，會給他乾淨一局。」

悍將另一主力牛棚賴智垣開季至今7場，僅有1場未登板，丘昌榮表示，剛開季先發投手局數相對少，牛棚這邊勢必會多負擔一些。