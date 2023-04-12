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中職／林智勝連打7場今休兵 葉總：忘記他40歲

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
林智勝本季首度休息，挑戰生涯第300轟再等等。圖／聯合報系資料照
林智勝本季首度休息，挑戰生涯第300轟再等等。圖／聯合報系資料照

味全龍隊今天先發打序中沒有「大師兄」林智勝的名字，這是他開季7場先發後首度獲得休兵，總教練葉君璋說：「忘記他40歲了。」

實際上今年元旦滿41歲的林智勝，這個球季要拚生涯第300轟達陣，去年打完就已經進入299轟，今年開打每一戰都受到矚目，他也從4月2日的開季首戰一路打到昨天，場場先發。

龍隊今天先發一壘手交給瑪仕革斯．俄霸律尼，葉君璋表示：「智勝他已經連續7場出賽，今天讓他調整一下，有時候會忘記他已經40歲了。」

另外由於吳俊傑今日從二軍拉上來當先發投手，捕手蔣少宏下二軍調整，龍隊一軍剩兩名捕手，葉總說：「好捕手1個就夠。」

吉力吉撈．鞏冠今天擔任先發捕手，指定打擊交給拿莫．伊漾，昨天是拿莫暌違兩年再次先發外野，葉總評價守備「中規中矩」，該守的球都有守下，「他滿聰明沒有硬拚，守起來滿保守的，但看得出來還不熟悉，需要時間。」至於接下來能不能繼續先發？葉總說：「有安打就有機會，要他上場不是看守備。」

林智勝 葉君璋 吉力吉撈

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