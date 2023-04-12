中職／林子昱下二軍因手腕受傷 吳俊杰2選1中勝出

味全龍隊今天派出吳俊杰先發令外界有些意外，總教練葉君璋揭曉原因，原定先發的林子昱右手腕受傷而下二軍，但狀況不大，預計跳過一次輪值。

龍隊開季至今因賽程關係四位先發就夠，只用了三名洋投加上郭郁政，今天在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰，原本內部排定林子昱登板，但昨天就已經先下放二軍，換李凱威上來強化牛棚。

葉總解釋，林子昱前天因跌倒手撐地時，右手腕受傷，所以才換吳俊杰先發，「他的傷不嚴重，但對球隊來說是嚴重，因為本來今天是他丟，現在讓他下去休息，應該跳過一次輪值就可以。」

另一位二軍投手曹祐齊今天也在一軍隨隊，葉總表示，曹祐齊原本就預計下周到一軍先發，本來也有考慮是否提早上，但最終仍決定選擇吳俊杰。

吳俊杰4月5日二軍對統一獅隊先發6局被敲2安，無失分，曹祐齊則是4月4日對台鋼雄鷹投5局被敲7支安打，丟掉2分，兩人休息天數都足夠。

另外王維中預計在4月中以後援投手身分歸隊，葉君璋也透露目前進度，「要丟是可以丟，但會希望他是健康的上來，不是7、8成，而是9成、10成的時候。」