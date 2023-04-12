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中職／就差潘威倫！ 獅隊談定99%薪資包括高國慶

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天公布談薪進度，全隊談定99%，僅剩潘威倫一人尚未談定。 聯合報系資料照
統一獅隊今天公布談薪進度，全隊談定99%，僅剩潘威倫一人尚未談定。 聯合報系資料照

統一獅隊今天公布談薪進度，全隊談定99%，僅剩潘威倫一人尚未談定，獅隊今日公布球員調薪結果中，沒有出現高國慶的名字，不過領隊蘇泰安確認雙方合約已經簽訂，另外林益全月薪也揭曉，為25萬元。

統一獅球團表示，雖然去年獅隊整體戰績不佳，各項成績不如預期，未打入季後賽，但針對全年度表現優異選手部分，球團也予以肯定好表現及成長，予以加薪肯定。

球團公布薪資調漲選手薪資如下，胡金龍簽訂2年複數年約，2023年月薪33萬，漲幅83%，2024年將依2023年表現成績予以薪資調整。

陳鏞基為三年複數年約第三年，月薪76萬，江承諺為兩年複數年約第二年月薪30萬，陳韻文為三年複數年約第二年月薪55萬，林岱安為兩年複數年約第二年月薪37萬，陳傑憲為三年複數年約第二年月薪60萬，蘇智傑為兩年複數年約第二年月薪52萬，林靖凱為兩年複數年約第二年月薪35萬，林安可為兩年複數年約第二年月薪48萬，胡智爲為2.5年複數年約最後一年月薪68萬。

除上述複數年約選手外，邱智呈月薪15萬，漲幅150%，劉予承月薪10萬，漲幅81％，林子豪月薪15萬，漲幅50%，柯育民月薪10萬，漲幅53%，古林睿煬月薪23萬，漲幅27%，李丞齡月薪9.5萬，漲幅46%，劉軒荅月薪29.5萬，漲幅20%，施冠宇月薪10萬，漲幅81%，潘傑楷月薪19萬，漲幅111%，邱浩鈞月薪20萬，漲幅53%，王鏡銘月薪38.5萬，漲幅8％，而新加盟林益全月薪25萬。

由於先前傳出潘威倫、高國慶合約皆未談定，統一獅領隊蘇泰安今日表示，高國慶的合約已經談定，但球隊照以往方式並未公布他今年的月薪，而與潘威倫的合約差距目前在縮小中，還會持續洽談。

高國慶 統一獅 潘威倫

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