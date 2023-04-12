桃捷公司挺樂天 桃猿明天起推機捷球賽二合一票 省270元
桃園大眾捷運公司今天下午表示，和中職樂天桃猿球團合作共同推出「桃捷挺猿票」，明天（13日）起在桃園機場捷運線21座車站開賣；一次購兩張票，平日賽400元假日賽550元，可搭機捷，可看球賽，還省下270元，價格超值。
「桃捷挺猿票」分為平日及假日票組兩款，內含1張價值320元機場捷運線一日票及1張樂天桃猿主場例行賽門票兌換券；持機場捷運線一日票來看球賽，還可以無限次數搭乘機場捷運，順道安排沿線景點或購物中心來個一日小旅行，吃美食、購物趣。
樂天桃猿主場例行賽門票兌換券可兌換2023年Rakuten Monkeys主場例行賽內野門票1張，現場觀賽座位依實際劃位為準，桃捷公司提醒兌換券不適用加價主題場。樂天桃猿主場例行賽內野門票又分平日及假日兩種賽事，平日賽1張售價350元，假日賽1張售價500元，若購買「桃捷挺猿票」的平日票組，總價只要400元(原價670元)。假日票組，總價只要550元(原價820元)，不論平日或假日賽事，兩款票組都可為球迷省下270元，超優惠價格。
桃捷公司強調，對國球一向熱烈支持，這次推出「桃捷挺猿送禮」活動，為每位球迷荷包省下270元。其實早在4月2日樂天桃猿首戰日時就搶先推出「桃捷應援」送小禮活動為球員加油，球迷領取反應熱烈，吸引很多球迷搭乘桃園機場捷運來觀賽。
桃捷公司4月2日樂天開幕戰前突然宣布取消以往「搭機捷看球、回程免費」優惠票價，董事長沈志藏說明因未達預期成效，而且搭機捷「買20元送150元」不敷送太多，當時表示正與樂天討論改採其他優惠辦法，並強調桃捷公司絕對支持棒球。桃捷公司說明，不少球迷從台北搭高鐵至機捷A18站（共構）再轉乘機捷到至A19站看棒球，等於只花20元的票價就可享有150元免費票搭回台北，對桃捷而言很耗損經濟成本。
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