中職／ 悍將首創彩繪「打者之眼」 環保主題球衣亮相

富邦悍將隊與富邦金控攜手打造綠色賽事， 4月15日（六）、16日（日）將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green」主題日，悍將們將再度穿上「Run For Green」主題戰袍，同時在新莊球場首創中職彩繪「打者之眼」。

延續「Run For Green」奔向綠生活的環保精神，富邦悍將與富邦金控邀請球迷們一同在生活中落實環保，並透過棒球賽事響應減碳降排的目標，為地球永續盡一份心力。

悍將響應環保，連續三年推出「Run For Green環保主題球衣」，以悍將藍、環保綠融合為主色系，並以條紋漸層方式展現出悍將們的青春活力，球衣材質以回收寶特瓶為原料，降低二氧化碳排放量及能源消耗，兼具環保與排汗功能，與悍將們一同為了生態永續而戰。

富邦悍將與富邦金控攜手打造綠色賽事， 4月15日（六）、16日（日）悍將們將再度穿上「Run For Green」主題戰袍。圖／富邦悍將隊提供

本次悍將也與富邦金控合作，在新莊球場的「打者之眼」以沼澤綠、叢林葉綠進行彩繪，是中職球場首創的彩繪打者之眼，同時富邦金控也將以永續行動應援悍將得分，延續「Run For Green」植樹計畫，富邦金控將以悍將本季壘打數為地球種樹，讓球員每一「打」都算「樹」。同時擊出安打的球員還可獲得小樹苗的命名權，以此表達支持永續環保的心意。

本次「全員Run For Green」主題日也準備了環保小禮要送給球迷，15日、16日進場的球迷朋友，只要出示內野實體、電子票券即可領取「小麥旅行牙刷杯」一份，共有粉藍色（15日）、粉藕色（16日）兩色，每場限量1000份，數量有限、送完為止，更多詳細資訊可上富邦悍將粉絲團查詢。