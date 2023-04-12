日職／與高球選手傳緋聞 村神登台訴苦：很多周刊車停在我家
經典賽後期由黑翻紅的養樂多隊「村神」村上宗隆，昨日被周刊爆料情場也有所斬獲，但他不僅在昨日出面否認，還表示自己的生活已受到干擾。
昨日日本雜誌《女性自身》爆料指出，村上宗隆自去年起，便與國內高爾夫職業選手原英莉花搭上線、開始熱戀。部過他本人很快否認，受訪時解釋：「報導和事實有很多不同，但我們確實是很要好的朋友。報導說我們是兩個人，實際上還有其他友人陪同。」
當被問到是否曾一起打高爾夫球，村上宗隆笑著回應：「沒有，我不太會打高爾夫。」
剛好村上宗隆在晚間對上橫濱DeNA對比賽時，靠著一發兩分砲在賽後登上英雄採訪，這也是他自開幕戰後再度開轟，也讓他有機會直接回應外界。
對於這項緋聞，村上宗隆說：「外界有很多訊息，但請不要被它們誤導，最近我家外面停了很多雜誌週刊的車，這讓我很難進出家門，請相信我！」
與村上宗隆的高調回應相比，，女方目前暫無公開回應，僅有經紀公司負責人表示不知情，「私事會交給她自己處理。」
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