影／悍將終止四連敗 江國豪飆生涯新高三振數 劉俊豪兩打點獲單場MVP

四連敗的富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，悍將先發投手江國豪主投五局飆出生涯新高的七次三振，搭配獲選單場最有價值球員的第二棒劉俊豪帶有兩分打點的火燙表現，終場富邦悍將9：1擊敗味全龍，取得開季第二勝。

富邦悍將先發投手江國豪主投五局，雖然被擊出兩支安打失一分，卻也送出生涯新高的七次三振，並在隊友火力支援下，拿下本季首勝。第二棒游擊手劉俊豪分別在一局及五局下擊出帶有兩分打點的二壘安打，並跑回一分，首度獲選單場最有價值球員。劉俊豪此役兩度建功，他在賽後的MVP頒獎儀式中靦腆地表示，都是運氣好！ 悍將劉俊豪分別在一局及五局下擊出帶有兩分打點的二壘安打，並跑回一分，首度獲選單場MVP。記者侯永全／攝影

【中央社新北11日電】

中職富邦悍將隊投手江國豪找回熟悉的明快節奏，今天對味全龍隊先發投5局飆7K、失1分，率隊以9比1拿勝，也拿下個人本季首勝，他希望延續好感覺，慢慢把先發局數拉長。

中職富邦悍將隊投手江國豪開季首場先發出賽4日與樂天桃猿隊交手，投4局失掉6分（5分責失分）、吞下敗仗，表現並不理想。

江國豪今天對味全龍隊先發投出不同內容，總計用82球投5局，被敲出2支安打，投出7次三振，從3局最後1個出局數到5局第1個出局數，連5打席奪三振、也是個人新高紀錄，失掉1分、拿下勝投。

悍將隊總教練丘昌榮表示，江國豪今天有球威，雖然一開始球路有點偏高，但有穩定下來，滑球、變速球都有控制到位，是今天與上一場先發不同的地方。

江國豪表示，龍隊打者攻擊很積極，開賽的狀況是積極進攻好球帶但也被龍隊打者掌握到，想辦法冷靜下來、不要讓思緒太複雜，想太多容易陷入球數落後。

被問起今天先發與前一場先發的不同，江國豪點出「節奏是關鍵」，有找到以往先發明快的節奏，上一場就是因為想太多、太想要求表現，反而顧慮太多影響節奏。

江國豪坦言今天投完5局雖然有想續投，但還是尊重教練團的安排，今天三振數多沒有什麼特別的改變，就是照著捕手張進德的引導，希望這場比賽的好感覺可以維持，接下來越來越好、把先發局數拉長。