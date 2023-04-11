中職／劉俊豪與自己對話攻守有表現 單場2支二壘打拿MVP

中職富邦悍將隊21歲野手劉俊豪本季首度一軍出發，也用好表現回應教練團的期待，今天與味全龍隊比賽單場2安2打點、是勝利打點，透過與自己對話穩住心情，生涯第2次拿下單場MVP。

劉俊豪兩度投入中職選秀都落選，2021年以自主培訓選手合約加入悍將隊，之後轉正式球員，去年整季一軍出賽7場，共19打數敲出7支安打，今年開季一軍出發。

劉俊豪今天1局下二壘打送回球隊第1分，5局兩隊平手時適時二壘打幫助球隊要回領先，今天單場4打數敲出2支二壘打，有1次觸身球保送，貢獻2分打點，幫助球隊以9比1拿勝，獲選單場最有價值球員（MVP），總教練丘昌榮稱讚他目前這幾場打下來表現不錯、有把握住機會。

劉俊豪表示，最近調整狀況不錯，今天1局打出安打是有抓到設定好的內角球攻擊，5局的打席教練團有下戰術，運氣蠻好的打成安打。

悍將前幾場比賽團隊打擊狀況發揮不理想，劉俊豪表示不會受到影響，打擊本來就不可能每天都好，團隊要彼此互相照應。

劉俊豪秋訓、春訓設定的目標是開季一軍，這個目標達成了，他自評目前為止表現有比預期還要好，希望可以把握每一次機會。

對於游擊守備，劉俊豪也會多請教隊內前輩王勝偉，劉俊豪表示，一直以來都是守游擊，一軍強度雖然高但熟悉的位置不會有太大的適應問題，也不斷跟自己對話、鼓勵自己，「告訴自己球隨時會打過來、要把每一顆球都處理好。」