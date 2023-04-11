聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／促請裁決是張進德要的 江國豪笑稱：本來不想傳的

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將先發投手江國豪。記者侯永全／攝影
悍將先發投手江國豪。記者侯永全／攝影

江國豪本季重返先發輪值，今天面對味全龍隊先發5局失1分，富邦悍將隊在5局下攻下2分超前、終場以9：1獲勝，他也取得本季首勝，談到5局上傳三壘促請裁決的動作，他笑答：「本來不想傳…」。

江國豪此役先發5局被敲2安打、失1分，送出生涯單場新高的7次三振。江國豪指出，龍隊的攻擊積極，第一球就想進攻，一開賽也很快就被李凱威掌握到，「讓自己冷靜一點，想法不用太複雜，去面對打者，過往有複雜想法，讓自己陷入球數落後。」

以往在先發時有著鮮明的快節奏，江國豪前一場在4日對樂天桃猿隊卻步調超慢，最終先發4局失6分（責失5分），他也點評兩戰之間最大的差異就是節奏，「有找到以往我先發時明快的節奏。」他說第一場出賽或許因為太想要有好表現，「比較多顧慮，導致節奏比較慢。」

有趣的是，悍將、龍隊的比賽先前因三壘跑者提早離壘的促請裁決誤判，掀起很大爭議，此役第5局因高飛犧牲打掉分時，江國豪也有傳向三壘促請裁決的動作，再次逗樂球迷，連龍隊總教練葉君璋都笑了。

「阿德（張進德）叫我傳的。」江國豪揭曉當時的想法，他說上一場對猿隊那次就有，「但那次沒理捕手，我這次本來也不想傳。」

江國豪 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／一換投就釀滿壘 丘總：6局投手調度有討論空間

中職／悍將猛攻一波波 9：1電爆龍隊中止4連敗

中職／龍隊前3棒效果不差 葉君璋：對方捕手應該滿討厭碰到

中職／熱身賽第一、開季又掉墊底 丘總：2場只得1分

相關新聞

中職／悍將猛攻一波波 9：1電爆龍隊中止4連敗

「卡彈」兩場的富邦悍將隊打線，今天找回火力，第5到7局灌進8分，終場以9：1擊敗味全龍隊，中止近期的4連敗，江國豪先發5...

中職／單場MVP能否兌現與慈妹合照？劉俊豪當場害羞不敢回答

富邦悍將隊今天以9：1擊敗味全龍隊，劉俊豪開季打擊狀況不俗，今天首局的二壘打為悍將隊攻下第1分，5局下的二壘打則在1：1...

日職／吳念庭敲1安 西武16安挺平良海馬奪首場先發勝

台將吳念庭回歸一軍首戰就先發出賽，4打數敲出1安打，本季首安開張，西武先發9人全員安打，狂掃16安，終場以8：3擊敗羅德...

影／悍將終止四連敗 江國豪飆生涯新高三振數 劉俊豪兩打點獲單場MVP

四連敗的富邦悍將今晚在新莊主場迎戰味全龍，悍將先發投手江國豪主投五局飆出生涯新高的七次三振，搭配獲選單場最有價值球員的第...

中職／促請裁決是張進德要的 江國豪笑稱：本來不想傳的

江國豪本季重返先發輪值，今天面對味全龍隊先發5局失1分，富邦悍將隊在5局下攻下2分超前、終場以9：1獲勝，他也取得本季首...

中職／一換投就釀滿壘 丘總：6局投手調度有討論空間

富邦悍將隊今天以9：1擊敗味全龍隊，江國豪只投5局、82球退場，總教練丘昌榮賽後解釋調度，當下若平手就會讓江國豪續投，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦