中職／促請裁決是張進德要的 江國豪笑稱：本來不想傳的

江國豪本季重返先發輪值，今天面對味全龍隊先發5局失1分，富邦悍將隊在5局下攻下2分超前、終場以9：1獲勝，他也取得本季首勝，談到5局上傳三壘促請裁決的動作，他笑答：「本來不想傳…」。

江國豪此役先發5局被敲2安打、失1分，送出生涯單場新高的7次三振。江國豪指出，龍隊的攻擊積極，第一球就想進攻，一開賽也很快就被李凱威掌握到，「讓自己冷靜一點，想法不用太複雜，去面對打者，過往有複雜想法，讓自己陷入球數落後。」

以往在先發時有著鮮明的快節奏，江國豪前一場在4日對樂天桃猿隊卻步調超慢，最終先發4局失6分（責失5分），他也點評兩戰之間最大的差異就是節奏，「有找到以往我先發時明快的節奏。」他說第一場出賽或許因為太想要有好表現，「比較多顧慮，導致節奏比較慢。」

有趣的是，悍將、龍隊的比賽先前因三壘跑者提早離壘的促請裁決誤判，掀起很大爭議，此役第5局因高飛犧牲打掉分時，江國豪也有傳向三壘促請裁決的動作，再次逗樂球迷，連龍隊總教練葉君璋都笑了。

「阿德（張進德）叫我傳的。」江國豪揭曉當時的想法，他說上一場對猿隊那次就有，「但那次沒理捕手，我這次本來也不想傳。」