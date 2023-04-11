中職／歐書誠滿壘中繼拆彈解危 悍將擊敗龍隊止敗

中央社／ 新北11日電

中職富邦悍將隊止敗，今天與味全龍隊交手，劉俊豪單場2安2打點、是勝利打點，歐書誠滿壘登板中繼拆彈，悍將比賽後半段打線打開，終場以9比1拿勝、中止近期4連敗。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，悍將開賽就有攻勢，1局下王正棠率先敲出二壘打、劉俊豪補上二壘打送回球隊第1分。

龍隊前4局沒有拿下分數，5局上1人出局後曾傳昇三壘打，再靠著蔣少宏高飛犧牲打送回追平分；悍將5局下辛元旭率先敲出安打，1人出局後劉俊豪適時安打、幫助球隊超前比數，林哲瑄二壘打，替球隊多添1分保險分。

悍將6局下再起攻勢，申皓瑋選到保送、張進德跑出內野安打，孔念恩適時二壘打，送回團隊第4分，辛元旭補上安打，一棒2分替球隊拉開領先差距。

龍隊牛棚投手王玉譜7局下登板狀況多，連續投出3次四壞保送，悍將靠著高飛犧牲打拿1分，王正棠三壘打再拿1分。

悍將先發投手江國豪今天總計用82球投5局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，拿下個人本季首勝。

江國豪5局投完退場時悍將隊1分領先，6局上換上岳少華中繼有狀況，讓龍隊攻佔滿壘，悍將再換上歐書誠登板成功拆彈，投0.2局無失分，替球隊守住領先優勢，也拿下中繼成功。

悍將總教練丘昌榮表示，今天本來就設定平手讓江國豪續投，領先有勝投資格就會啟動牛棚，岳少華前幾場表現不錯，但今天登板有點不穩、狀況蠻危險的，還好歐書誠有守下來。

丘昌榮表示，目前暫時就是設定讓歐書誠擔任拆彈角色，他的控球不錯，可以將球壓在低的角度是主要原因。

江國豪

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