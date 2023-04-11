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中職／一換投就釀滿壘 丘總：6局投手調度有討論空間

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手江國豪。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手江國豪。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天以9：1擊敗味全龍隊，江國豪只投5局、82球退場，總教練丘昌榮賽後解釋調度，當下若平手就會讓江國豪續投，但第6局牛棚釀成的危機，確實有再討論的空間。

江國豪先發5局被敲2安打、失1分，悍將在5局下攻下2分超前，悍將把3：1領先交到牛棚手中，岳少華第6局先K掉吉力吉撈．鞏冠，郭天信、劉基鴻連兩棒敲安，再保送林智勝後形成滿壘，歐書誠登板成功「拆彈」，先讓陳品捷打成二壘飛球，拿莫．伊漾打向右外野也進手套。

丘昌榮指出，江國豪當時有勝投資格，若是平手會讓他續投，領先了就讓勝利組牛棚接手，「但第6局是滿危險的，少華上去有狀況，但他前幾場表現不錯，歐書誠有幫他守下來，這個部分會再和投手教練討論一下」。

他也提到，王尉永骨刺動刀、即將歸隊，李建勲則是狀況尚在調整，考慮到歐書誠的控制力、進壘點，目前先把「拆彈」的任務交給他。

江國豪 牛棚 丘昌榮 富邦悍將

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