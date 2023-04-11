中職／單場MVP能否兌現與慈妹合照？劉俊豪當場害羞不敢回答

富邦悍將隊今天以9：1擊敗味全龍隊，劉俊豪開季打擊狀況不俗，今天首局的二壘打為悍將隊攻下第1分，5局下的二壘打則在1：1平手之際再送回超前分，兩支安打都關鍵，獲選單場MVP賽後被問到是否會去兌現慈妹的合照約定，當場羞紅了臉不敢回答。

劉俊豪此役敲出2支二壘打，生涯第2次、本季第1次站上單場MVP頒獎台。他透露，第1支安打有打到設定的球，「第二次有戰術執行，運氣成分也滿好。」

球隊前兩場打擊熄火，今天齊力復甦，全隊敲出13支安打，劉俊豪說：「打擊本來就不是每天狀況都會很好，要互相去cover」。

自主培訓出身的劉俊豪，表現相當爭氣，他說今年給自己目標是目標一軍，想把握每次機會，現在在游擊區的守備，會時時跟自己對話、鼓勵自己，王勝偉也會提醒他，在場上就勇敢去表現，讓他相當受用。

有趣的是，劉俊豪是Fubon Angels人氣女孩慈妹的鐵粉，先前害羞找她合照、在IG限時動態上分享，寫著「身為粉絲的我直接很開心」，慈妹則回應他「下次打好才能合照」。

今天以雙安獲選單場MVP，是否會找慈妹兌現合照承諾？劉俊豪當場燥紅了臉，「先不要講吧！」進一步提到慈妹今天剛好沒有班表，還不小心自爆：「我知道！我有去看IG。」