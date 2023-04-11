中職／悍將猛攻一波波 9：1電爆龍隊中止4連敗

「卡彈」兩場的富邦悍將隊打線，今天找回火力，第5到7局灌進8分，終場以9：1擊敗味全龍隊，中止近期的4連敗，江國豪先發5局失1分奪勝。

龍隊先發投手郭郁政投5局失3分，開賽只投4球，已經被王正棠、劉俊豪連敲兩支二壘打掉1分，5局下辛元旭的安打開路後，劉俊豪、林哲瑄的二壘打各添1分。

江國豪則是先發5局被敲2安打、失1分，送出生涯單場新高的7次三振，一開賽雖被李凱威敲二壘打，守住無失分下庒，第3局起一度連飆5K，直到第5局、一出局後，曾傳昇跑出三壘打，蔣少宏以高飛犧牲打為龍隊開張分數。

悍將把3：1領先交到牛棚手中，岳少華第6局先K掉吉力吉撈．鞏冠，郭天信、劉基鴻連兩棒敲安，再保送林智勝後形成滿壘，歐書誠登板成功「拆彈」，先讓陳品捷打成二壘飛球，拿莫．伊漾打向右外野也進手套，悍將則在比賽後段持續擴大領先，第7、8局各打了8人次，兩波3分大局底定勝果。

悍將恢復開季前4戰皆雙位數安打的火力，全隊共敲13安，王正棠單場3安，包括1支三壘打、1支二壘打，4人雙安，劉俊豪兩支二壘打都帶打點，也是此戰的致勝安打。