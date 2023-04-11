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日職／吳念庭敲1安 西武16安挺平良海馬奪首場先發勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台將吳念庭（右）回歸西武一軍，今擔任第6棒、三壘手，首戰就先發出賽，4打數敲出1安打。截圖自acoのやきうアカ推特
台將吳念庭（右）回歸西武一軍，今擔任第6棒、三壘手，首戰就先發出賽，4打數敲出1安打。截圖自acoのやきうアカ推特

台將吳念庭回歸一軍首戰就先發出賽，4打數敲出1安打，本季首安開張，西武先發9人全員安打，狂掃16安，終場以8：3擊敗羅德隊，繳出6局失2分優質先發的平良海馬拿下生涯首場先發勝。

吳念庭擔任第6棒、三壘手，前兩打席面對羅德先發投手美馬學，都是內野滾地球出局；第5局羅德換上坂本光士郎，吳念庭連續選掉4顆落差不大的壞球，獲得保送上壘，第4打席面對中森俊介，纏鬥到第8球敲出本季首安，最後一打席則是遭到三振。

西武由平良海馬先發，首局1顆154公里紅中直球被中村獎吾逮到，一棒炸裂兩分砲，但他隨後回穩，接下來羅德只靠3次四壞保送上壘，平良先發6局僅被敲1安打、失2分，送出8次三振、4次保送。

西武雖先處0：2落後，兒玉亮涼第4局的三壘打先追回1分，第5局麥金農（David MacKinnon）二壘打、古賀悠斗一壘打各挹注1分逆轉戰局。

西武後續攻勢不斷，第6局包括吳念庭在內單局4安打，外崎修汰、中村剛也都敲二壘打再添分數，第7局培頓（Mark Payton）敲出三分砲，擴大為8：2領先。

西武 羅德 吳念庭

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