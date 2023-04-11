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中職／龍隊前3棒效果不差 葉君璋：對方捕手應該滿討厭碰到

中央社／ 新北11日電
味全龍總教練葉君璋。聯合報記者余承翰／攝影
味全龍總教練葉君璋。聯合報記者余承翰／攝影

中華職業棒球大聯盟味全龍隊今年開季先發打序有不同嘗試，李凱威吉力吉撈．鞏冠及郭天信扛前3棒，目前效果不差，但總教練葉君璋笑說，以捕手角度，應該滿討厭這棒次安排。

郭天信去年多打開路先鋒第1棒，今年開季改打3棒，李凱威去年球季打5棒最多，今年改打開路先鋒，吉力吉撈．鞏冠去年多打4棒，今年扛2棒。

截至目前李凱威6場出賽總計敲出6支安打、打擊率3成53；郭天信6場出賽總計敲出8支安打，打擊率3成64。

葉君璋談起李凱威和郭天信的棒次時說，去年下半季就有這樣的嘗試，李凱威打擊穩定，排第幾棒對球隊都有很大幫助，現階段放第1棒，對球隊又更重要，現在各隊投手越來越強，也讓李凱威多點打席看球。

郭天信部分，葉君璋表示，郭天信很有爆發力，如果前面有機會上壘，偶爾有1、2次關鍵安打很有幫助，且吉力吉撈．鞏冠也很有力量，無論壘上有沒有人都有機會給對手一擊。

捕手出身的葉君璋笑說：「如果我是對方捕手，面對這樣的棒次安排會滿討厭的」，目前嘗試看起來還行，但球隊一直以來的問題還在，常發生得點圈有人時無法打下分數狀況，希望改善。

李凱威 郭天信 吉力吉撈 葉君璋 味全龍

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