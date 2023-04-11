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中職／台鋼二軍開季4連勝 孫易伸夯歷史首轟：競爭使我成長

聯合新聞網／ 文／邱柏勳提供
孫易伸擊出台鋼雄鷹二軍例行賽隊史首轟。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團
孫易伸擊出台鋼雄鷹二軍例行賽隊史首轟。 截圖自台鋼雄鷹粉絲團

台鋼雄鷹今天在嘉義市棒球場與樂天桃猿狹路相逢，全隊又狂敲13安打瘋了，包含外野手孫易伸擊出二軍例行賽隊史首轟，狀元郎曾子祐更是4安超級猛打賞，終場就以11:3大勝對手，開季勇奪4連勝，在二軍仍不知輸球為何物。

台鋼雄鷹今日推出黃勃睿先發，雖然開賽就掉了2分，但隊友給他滿滿的幸福感，不但1局下就靠著對手失誤加上打擊串聯攻下3分，一舉要回領先，3局下更完全炸開，包含外野手孫易伸的全壘打在內，打出6分大局奠定勝基。

外野手孫易伸今日在三局下擊出台鋼隊史在二軍的首轟，賽後直言非常開心，他過去在文化大學期間就是球隊主砲，去年投身中職選秀卻直到第20順位才中選。儘管順位不如預期，他仍全力訓練，在熱身賽時一度扛起4棒重任，但近期因低潮、二軍開季後被調往後段棒次，壓力釋放後今天就有好結果，也拿到首轟紀念球並合影留念。

賽後孫易伸特別感謝洪總的信任，並坦言球隊的高度競爭讓自己快速成長，而談及打職棒至今的感想時表示：「對我來說選秀順位其實沒有很重要，進球隊後才發現，每個人都有表現的機會，球隊內部非常競爭，我也從中找到適合自己的方式去努力」。他也希望藉著這發全壘打能一掃近期低潮，「感謝教練團及洪總，願意給我機會，並在練習時給我很多回饋，讓我有不一樣的想法跟角度去學習每件事情，期望這發全壘打能振奮全隊，帶著大家繼續連勝下去」。

台鋼雄鷹

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