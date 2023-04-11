中職／拿莫．伊漾睽違2年先發外野 笑稱練打時間都練守備

中職味全龍隊拿莫．伊漾睽違2年再度一軍先發守外野，拿莫．伊漾從內野轉外野，他笑說春訓「練打時間都拿去練守備」，過來人陳品捷有給建議，拿莫．伊漾盼能成球隊的秘密武器。

中華職棒味全龍隊拿莫．伊漾過去2個球季一軍出賽以一壘手為主，偶爾代班游擊手，但外野守備出賽場次很少，僅在2021年有過一場先發出賽守外野，去年季後開始勤練外野，今天與富邦悍將隊比賽再度先發守左外野。

拿莫．伊漾表示，上一次一軍先發守外野很慘，對外野守備沒有太完整的準備，感覺有點硬碰硬，發現外野真的沒有這麼簡單，去年季後開始勤練外野，目前判斷飛球、追球的速度、起跑的時間點，「我覺得已經慢慢有達到外野手的基本了，但還需要努力。」

拿莫．伊漾笑說自己春訓時把練打擊的時間都拿去練外野守備，從內野轉外野的隊友陳品捷也有給很多建議和提醒，陳品捷點出內野手轉外野手的優缺點，提到內野手對球剛擊出就要衝的判斷很重要，這是跟外野最大的差別，球飛到外野的時間差、風向都會影響，要等判斷好再衝，縮短這部分的反應時間也很重要。

今年開季拿莫．伊漾出賽的機會比較少，他表示球季才剛開始，球隊中每一個角色都很重要，代跑、代守都很重要，「無論角色是什麼，都希望成為球隊的關鍵角色，想要當球隊的秘密武器，就看葉總（葉君璋）有沒有覺得我是秘密武器了。」

龍隊總教練葉君璋表示，會選擇讓拿莫．伊漾今天先發守外野沒有什麼特別的想法，算是在計畫當中，球員都需要比賽維持感覺，今天讓拿莫．伊漾上場守看看、也當作是驗收。