中職／悍將卡彈怎解？日籍打教點出更積極和平常心

富邦悍將隊熱身賽火燙後，開季打完第一周又落居墊底，近兩戰只攻下1分，日籍打擊教練垣內哲也指出，選手求表現的心理，感覺在打擊時反而變得僵硬，希望選手可以在進攻上更積極。

悍將在熱身賽投、打順調，團隊防禦率1.91、打擊率0.289俱佳，打下8勝2敗排名第一；進入正式比賽後，卻又變回以往勝場難求的窘境，打完前6場只拿到1勝，前一場面對統一獅隊還差點被上演接力無安打比賽，直到第9局才靠高國輝敲安閃過。

垣內指出，雖然前幾場安打比較少，但還是有些選手有選到保送，「希望選手不要想太多，正面思考。」他提到，「打擊策略沒有太多需要改變的，但希望打者在進攻上更積極，兩好球前，把好球帶設定好，只要球有進來想要的位置就積極進攻。。」

垣內也觀察到，得點圈有人時，或許因為選手自己也很想表現，但可能因此有反效果，「希望他們站上打擊區時比較平常心去面對投手。」

被問到期待為攻勢「點火」的球員，他說：「最好是大家都可以在關鍵時刻挺身而出，希望中心打線可以有所發揮。」