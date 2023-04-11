中職／「薪」情壓軸底定 陳仕朋談1年約不想太「舒服」

攻防多時，本土左投陳仕朋的「薪」情終於底定，獲加薪10萬元、月薪33萬，成為悍將陣中第二高薪本土投手，他透露談約過程中一直都是朝一年的方向洽談，「讓自己保持在一整季都是想要進步、讓自己更有動力的方向。」

陳仕朋2016年跨入職棒，月薪從8.5萬起步，2019年起逐步成為悍將輪值不可或缺的戰力，連續4年投球局數破百局，去年月薪為23萬，季後在談薪上與球團拉鋸甚久，直到昨天才公布新球季月薪為33萬。

花了較多時間談薪，陳仕朋表示，談薪本來就是來來回回、交換彼此數字，雖然首場出賽是在薪資未定的情況下登板，「但其實還好，上了場，沒有想那麼多，一樣專注在球場上。」

最終數字是否達到預期，陳仕朋笑容微妙，「既然同意，就是肯定這個價碼，也謝謝球團對我的肯定。」他說自己一直都是朝一年約的方向去談，「兩年約相對有保障，但第一年可能打起來比較舒服、不想讓自己變安逸。」

陳仕朋的合約中附帶40萬元的激勵獎金，被問到達成難度，他回應：「投得好就是好達成的，我相信球團給的數字都是有拿到的空間，穩定出賽都是可以拿得到的。」

3月經歷世界棒球經典賽，陳仕朋也坦言身心靈都處於高張力賽事剛結束的疲憊感，現階段希望趕快把身體調適回來，「幫助球隊贏球比較重要，球隊和我最終的目標是總冠軍。」