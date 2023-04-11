快訊

傳侯友宜8成選總統 朱立倫撇「變數」鬆口：完全準備好了

遭李敖女兒大批「餐桌禮儀噁心」 小S高EQ反擊了

房價會跌且需求減…因少子化的關係？ 專家提4理由：15年之內不會有影響

中職／「薪」情壓軸底定 陳仕朋談1年約不想太「舒服」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將投手陳仕朋透露談約過程中一直都是朝一年的方向洽談。 聯合報系資料照
富邦悍將投手陳仕朋透露談約過程中一直都是朝一年的方向洽談。 聯合報系資料照

攻防多時，本土左投陳仕朋的「薪」情終於底定，獲加薪10萬元、月薪33萬，成為悍將陣中第二高薪本土投手，他透露談約過程中一直都是朝一年的方向洽談，「讓自己保持在一整季都是想要進步、讓自己更有動力的方向。」

陳仕朋2016年跨入職棒，月薪從8.5萬起步，2019年起逐步成為悍將輪值不可或缺的戰力，連續4年投球局數破百局，去年月薪為23萬，季後在談薪上與球團拉鋸甚久，直到昨天才公布新球季月薪為33萬。

花了較多時間談薪，陳仕朋表示，談薪本來就是來來回回、交換彼此數字，雖然首場出賽是在薪資未定的情況下登板，「但其實還好，上了場，沒有想那麼多，一樣專注在球場上。」

最終數字是否達到預期，陳仕朋笑容微妙，「既然同意，就是肯定這個價碼，也謝謝球團對我的肯定。」他說自己一直都是朝一年約的方向去談，「兩年約相對有保障，但第一年可能打起來比較舒服、不想讓自己變安逸。」

陳仕朋的合約中附帶40萬元的激勵獎金，被問到達成難度，他回應：「投得好就是好達成的，我相信球團給的數字都是有拿到的空間，穩定出賽都是可以拿得到的。」

3月經歷世界棒球經典賽，陳仕朋也坦言身心靈都處於高張力賽事剛結束的疲憊感，現階段希望趕快把身體調適回來，「幫助球隊贏球比較重要，球隊和我最終的目標是總冠軍。」

陳仕朋 棒球 經典賽

延伸閱讀

中職／陳仕朋月薪33萬附帶激勵獎金 悍將全員完成談薪

中職／雨打不斷強烈意念 陳鴻文轉隊首戰對高國輝笑了

中職／悍將熱身賽8成勝率登頂 整季宇宙邦準備出發

中職／鋒哥農場展現成效 富邦可望成攪亂戰局黑馬

相關新聞

中職／熱身賽第一、開季又掉墊底 丘總：2場只得1分

富邦悍將隊熱身賽火燙後，開季打完第一周又落居墊底，對於成績落差，總教練丘昌榮指出關鍵仍在打擊，「這兩場只得到1分。」

日職／2台「獅」來了！吳念庭、張奕向西武一軍報到

開季從二軍出發的西武獅隊台將吳念庭、張奕，都確定在今天升上一軍，最快在今天與羅德隊之戰就有機會迎接本季一軍首戰。

中職／「薪」情壓軸底定 陳仕朋談1年約不想太「舒服」

攻防多時，本土左投陳仕朋的「薪」情終於底定，獲加薪10萬元、月薪33萬，成為悍將陣中第二高薪本土投手，他透露談約過程中一...

棒球／文化游擊大物重返投手丘 楊祥禾：二刀流是秘密武器

文化大學昨日在與國體大的友誼賽中，派出當家游擊楊祥禾登板後援一局小試身手，最快球速更來到145公里驚艷全場，他也表示在春季聯賽會持續用「二刀流」的方式持續上場，更喊出要當球隊的秘密武器。 文化大

謝國城盃青少棒／新北二重擊敗嘉縣民和 保晉級生機

謝國城盃青少棒賽今天舉行敗部賽事，新北二重與嘉縣民和交手，新北二重潘庭皓扮演稱職開路先鋒，單場3安有2支三壘打，率隊以8...

中職／黃忠義PO照掀回憶殺！興農牛迷直呼：我的青春

前興農牛隊內野手、目前擔任球評的「東哥」黃忠義，昨晚在臉書粉絲專頁貼出一張照片，掀起許多老球迷回憶，紛紛表達懷念。 興農牛2004、05年完成二連霸，球迷數量大幅提升，直逼人氣球隊兄弟象。後來職

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦