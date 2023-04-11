日職／日媒曝熱戀24歲高球女將 村上宗隆澄清：只是好朋友

現年23歲的「村神」村上宗隆去年效力養樂多隊狂轟56支全壘打，改寫本土打者紀錄，成為眾所矚目的超級巨星，也在經典賽成為國家英雄。日本雜誌今天爆料他與172公分的日本職業高爾夫女子選手原英莉花熱戀，不過村上宗隆稱兩人只是朋友。

日本雜誌《女性自身》指出，村上宗隆與原英莉花自去年10月就開始約會，曾被目擊兩人單獨在房間約會、唱KTV。對此村上宗隆稍早受訪時解釋：「報導和事實有很多不同，但我們確實是很要好的朋友。報導說我們是兩個人，實際上還有其他友人陪同。」

當被問到是否曾一起打高爾夫球，村上宗隆笑著回應：「沒有，我不太會打高爾夫。」

原英莉花目前在夏威夷準備美巡賽，她對於兩人的緋聞只回應：「我非常支持他！」許多日本網友則發現兩人很多相似之處，「乍看之下以為他們是兄妹」、「揮桿速度應該都很快」、「收入都很驚人」。