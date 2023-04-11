棒球／文化游擊大物重返投手丘 楊祥禾：二刀流是秘密武器

文化大學昨日在與國體大的友誼賽中，派出當家游擊楊祥禾登板後援一局小試身手，最快球速更來到145公里驚艷全場，他也表示在春季聯賽會持續用「二刀流」的方式持續上場，更喊出要當球隊的秘密武器。

文化大學今年將有多位選手將參加職棒選秀，其中就包含游擊手楊祥禾，據悉他已是各職棒球隊的口袋名單，有望在前三輪就獲選，他在大專盃結束後，受投手教練沈柏蒼建議重新練投，對此楊祥禾坦言：「高中時就是『二刀流』選手，上了大學後為了更專注在打擊及守備就沒繼續練投，但為了獲得更多關注及教練啟發，選擇重返投手丘，當球隊春季聯賽的秘密武器。」

談及昨日對於自己升上大學後投手初登板的表現，楊祥禾自評僅70分，並期望在今年的中職選秀上成為首輪黑馬：「雖然初登板無失分，但自己的變化球仍在調整中，希望在下週開始的春季聯賽登板時有更好的表現，游擊方面也加強了很多訓練，能在職棒選秀前的最後聯賽繳出好成績，也期待能在首輪獲選。」