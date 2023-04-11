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中職／熱身賽第一、開季又掉墊底 丘總：2場只得1分
富邦悍將隊熱身賽火燙後，開季打完第一周又落居墊底，對於成績落差，總教練丘昌榮指出關鍵仍在打擊，「這兩場只得到1分。」
扣掉今年只能打二軍的台鋼雄鷹隊，本季熱身賽5隊排名為富邦悍將、中信兄弟、味全龍、樂天桃猿、統一獅隊，例行賽打完第一個完整周，目前5隊排名正好完美翻轉，第1到5依序是獅、猿、龍、兄弟、悍將隊。
悍將在熱身賽投、打順調，團隊防禦率1.91、打擊率0.289俱佳，打下8勝2敗排名第一；進入正式比賽後，卻又變回以往勝場難求的窘境，打完前6場只拿到1勝，前一場面對統一獅隊還差點被上演接力無安打比賽，直到第9局才靠高國輝敲安閃過。
對於熱身賽、例行賽戰績落差，丘昌榮指出投手還算正常，但打擊熄火還是關鍵，「一開始前幾場還不錯，對威達爾（樂天桃猿隊）、林子崴（統一獅隊）兩個左投，都沒有表現很好，兩場只有得1分。」
丘總表示，「打擊教練這邊都有規畫，看影片，各方面都有給選手調整。」
悍將今天由江國豪先發、明天則是洋投艾普勒，順序與上周互調，丘昌榮對此並未明說，僅表示：「投手教練這邊有用意。」投手教練羅曼表示，調換順序是因為希望可以讓土投、洋投交錯。
悍將下周只有4場比賽，只會用到4位先發投手，用不到江國豪，若無意外今天投完後就可以降下二軍，等待10天後重返輪值。
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