謝國城盃青少棒／新北二重擊敗嘉縣民和 保晉級生機

謝國城盃青少棒賽今天舉行敗部賽事，新北二重與嘉縣民和交手，新北二重潘庭皓扮演稱職開路先鋒，單場3安有2支三壘打，率隊以8比2拿勝；高雄忠孝擊敗台東卑南保住晉級生機。

112年謝國城盃全國青少棒錦標賽今天舉行敗部賽事，新北二重國中與嘉義縣民和國中交手，新北二重開賽就有攻勢，1局下潘庭皓率先敲出三壘打，靠著失誤跑回第1分，再靠著保送、觸身球保送、野手選擇、李哲宇適時安打送回第2分。

新北二重3局下攻勢再起，廖佑賢、潘庭皓都有安打，單局再拿4分、拉開領先差距，嘉縣民和4、5局各拿1分，新北二重6局下潘庭皓率先敲出三壘打，靠高飛犧牲打跑回分數，再靠著安打、接連失誤多拿1分保險分，順利拿下比賽勝利。

敗部高雄市忠孝國中今天與台東縣卑南國中交手，高雄忠孝投手陳頌恩先發展現壓制力，總計用94球投完7局，被敲出8支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、好投壓制拿下勝投。

台東卑南3局下先馳得點，高雄忠孝4局上靠著顏承君安打、滾地球、高飛犧牲打跑回追平分，5局上攻勢再起，1人出局後靠著安打、犧牲觸擊推進，再靠著觸身球保送、暴投攻占二、三壘，顏誠諾三壘打，一棒送回2分、超前比數，顏承君再補上安打，替球隊多添1分保險分，終場以4比1拿勝。

新北二重、高雄忠孝今天拿下勝利，保住晉級生機，台東卑南、嘉縣民和都吞下2敗、確定淘汰。