謝國城盃青少棒／新北二重擊敗嘉縣民和 保晉級生機

中央社／ 台北11日電
112年謝國城盃全國青少棒錦標賽11日舉行敗部賽事，新北二重國中與嘉義縣民和國中交手，最後由新北二重拿下勝利，保住晉級生機。圖為兩隊交手畫面。 （台灣世界少棒聯盟提供）中央社
112年謝國城盃全國青少棒錦標賽11日舉行敗部賽事，新北二重國中與嘉義縣民和國中交手，最後由新北二重拿下勝利，保住晉級生機。圖為兩隊交手畫面。 （台灣世界少棒聯盟提供）中央社

謝國城盃青少棒賽今天舉行敗部賽事，新北二重與嘉縣民和交手，新北二重潘庭皓扮演稱職開路先鋒，單場3安有2支三壘打，率隊以8比2拿勝；高雄忠孝擊敗台東卑南保住晉級生機。

112年謝國城盃全國青少棒錦標賽今天舉行敗部賽事，新北二重國中與嘉義縣民和國中交手，新北二重開賽就有攻勢，1局下潘庭皓率先敲出三壘打，靠著失誤跑回第1分，再靠著保送、觸身球保送、野手選擇、李哲宇適時安打送回第2分。

新北二重3局下攻勢再起，廖佑賢、潘庭皓都有安打，單局再拿4分、拉開領先差距，嘉縣民和4、5局各拿1分，新北二重6局下潘庭皓率先敲出三壘打，靠高飛犧牲打跑回分數，再靠著安打、接連失誤多拿1分保險分，順利拿下比賽勝利。

敗部高雄市忠孝國中今天與台東縣卑南國中交手，高雄忠孝投手陳頌恩先發展現壓制力，總計用94球投完7局，被敲出8支安打，投出5次三振，失掉1分責失分、好投壓制拿下勝投。

台東卑南3局下先馳得點，高雄忠孝4局上靠著顏承君安打、滾地球、高飛犧牲打跑回追平分，5局上攻勢再起，1人出局後靠著安打、犧牲觸擊推進，再靠著觸身球保送、暴投攻占二、三壘，顏誠諾三壘打，一棒送回2分、超前比數，顏承君再補上安打，替球隊多添1分保險分，終場以4比1拿勝。

新北二重、高雄忠孝今天拿下勝利，保住晉級生機，台東卑南、嘉縣民和都吞下2敗、確定淘汰。

青少棒錦標賽 謝國城盃青少棒

延伸閱讀

新北台1高架兩車碰撞 LEXUS敞篷車追撞前車 2人送醫

撿拾物品不慎失控 新北貨車撞斷電線桿人無恙

MLB／天使再度被逆轉 大谷翔平3支0、2K都是3球被解決

出席治安會報 侯友宜：新北不容許黑幫問題存在

相關新聞

日職／2台「獅」來了！吳念庭、張奕向西武一軍報到

開季從二軍出發的西武獅隊台將吳念庭、張奕，都確定在今天升上一軍，最快在今天與羅德隊之戰就有機會迎接本季一軍首戰。

謝國城盃青少棒／新北二重擊敗嘉縣民和 保晉級生機

謝國城盃青少棒賽今天舉行敗部賽事，新北二重與嘉縣民和交手，新北二重潘庭皓扮演稱職開路先鋒，單場3安有2支三壘打，率隊以8...

中職／黃忠義PO照掀回憶殺！興農牛迷直呼：我的青春

前興農牛隊內野手、目前擔任球評的「東哥」黃忠義，昨晚在臉書粉絲專頁貼出一張照片，掀起許多老球迷回憶，紛紛表達懷念。 興農牛2004、05年完成二連霸，球迷數量大幅提升，直逼人氣球隊兄弟象。後來職

謝國城盃青少棒／彭成安開轟 桃園新明再1勝晉4強

謝國城盃青少棒賽桃園新明今天與嘉義市民生交手，桃園新明打線發揮，彭成安開轟、吳柏承單場3安4打點，終場以16比1、4局拿...

中職／球員要求減少嘉市棒球場賽程 市府：與聯盟共同改善

中華職棒開幕周桃園棒球場狀況欠佳，引發針對球場的大檢討，日前球員工會發出聲明，當中提及「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球...

棒球／台北大巨蛋草皮 捲縮型耐重耐操、可穿釘鞋吸震力佳

大巨蛋鋪草皮引發網友議論，北市府今天表示，使用的是捲縮草皮，耐重、可穿釘鞋、吸震力好15%、球比較不會不規則彈跳，工法經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦