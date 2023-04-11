MLB／天使再度被逆轉 大谷翔平3支0、2K都是3球被解決
天使隊今天以4：6不敵國民隊，大谷翔平度過吃癟的一天，3打數沒有安打，僅靠1次保送上壘，吞下2次三振都是3球被解決。
天使此役是先占優勢的一方，首局倫吉佛（Luis Rengifo）的安打掃回2分，瑞佛洛（Hunter Renfroe）第3局敲出陽春砲、連3場開轟，烏謝拉（Gio Urshela）的二壘打再添分數，天使取得4：1領先。
蘇亞雷斯（José Suarez）第4局以保送開局，兩出局後被敲連續安打，加上守備也在此時不幫忙，讓他單局丟掉3分遭到追平，最終先發4局被敲10安打、失4分收工。
4：4的戰局，天使從第4局後就沒有安打出現，只靠保送上壘，國民則在第5、7局都出現安打串聯，再靠滾地球推進搶下分數，最終帶走比賽勝利。
大谷翔平3打數沒有安打，面對國民先發左投柯賓（Patrick Corbin），首打席先是面對偏低的79.5哩滑球揮空三振，第2打席是二壘方向滾地球出局，第3打席選到保送，第4打席面對哈維（Hunter Harvey），第3球看著好球進壘未出棒，吞下單場第2K。
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