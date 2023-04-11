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中職／黃忠義PO照掀回憶殺！興農牛迷直呼：我的青春

聯合新聞網／ 綜合報導
黃忠義曬昔日隊友聚會照。 截圖自黃忠義臉書粉絲團
黃忠義曬昔日隊友聚會照。 截圖自黃忠義臉書粉絲團

前興農牛隊內野手、目前擔任球評的「東哥」黃忠義，昨晚在臉書粉絲專頁貼出一張照片，掀起許多老球迷回憶，紛紛表達懷念。

興農牛2004、05年完成二連霸，球迷數量大幅提升，直逼人氣球隊兄弟象。後來職棒環境逐漸走下坡，母企業無法負擔經營虧損，2012年10月宣布轉賣。

黃忠義作為時任隊長，昨晚上傳昔日興農牛球員的聚會照並寫道：「當年我們追的興農男神集合了，眾星雲來集～猜猜有那些人，接下來期待唷！一定要讓當年的牛迷再次感動。」

有專業球迷在留言區細數照片中球員，從右至左依序為郭勇志、鄭兆行、許國隆、鄭達鴻、陳威成、黃忠義、余文彬、何紀賢、曾華偉。其他球迷紛紛寫道：「好懷念」、「我的青春」、「牛迷淚推」。

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