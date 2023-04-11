謝國城盃青少棒賽／彭成安開轟 桃園新明再1勝晉4強

中央社／ 台北10日電
112年謝國城盃全國青少棒錦標賽持續展開，桃園市新明國中10日交手嘉義市民生國中，桃園新明打線發揮，彭成安首局就開轟，率隊以16比1、4局拿勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供
112年謝國城盃全國青少棒錦標賽持續展開，桃園市新明國中10日交手嘉義市民生國中，桃園新明打線發揮，彭成安首局就開轟，率隊以16比1、4局拿勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃青少棒賽桃園新明今天與嘉義市民生交手，桃園新明打線發揮，彭成安開轟、吳柏承單場3安4打點，終場以16比1、4局拿勝，再1勝就可以取得4強門票。

112年謝國城盃全國青少棒錦標賽桃園市新明國中與嘉義市民生國中交手，桃園新明打線串聯搶分，團隊敲出8支安打，對手送上10次四死球，對手守備上也有多次失誤。

桃園新明1局下首名打者彭成安就開轟，陽春砲帶起球隊攻勢，桃園新明再靠著安打、失誤、接連四壞保送擠回1分。

桃園新明2局下抓準對方投手、守備都有狀況，單局1安、3保送，加上對手單局2次守備失誤，一口氣攻下5分。

嘉義民生3局上靠著2安、滾地球追回1分，桃園新明3局下再起攻勢，一口氣打了14人次攻下9分大局、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

桃園新明先發投手饒又語先發3局失1分，胡冠威中繼0.2局被敲1支安打，李承濬後援0.1局投出三振，替球隊守住勝利，胡冠威拿下勝投。

桃園新明開路先鋒彭成安上壘率百分百，首局首打席開轟，2局遭觸身球保送，3局第1次打擊機會敲出安打，該局第2次打擊機會敲出高飛犧牲打也帶有打點，4棒吳柏承單場3安有2支二壘打，貢獻4分打點，打擊表現也很亮眼。

台南民德國中與新北二重國中交手，台南民德陳軒奇投打俱佳，先發3.2局失2分，打擊單場4安2打點，率隊以10比3拿勝，陳軒奇是現任中職中信兄弟首席教練陳江和的兒子，此次出賽目前為止表現出色。

桃園新明、台南民德拿下勝利，將於13日勝部冠軍戰交手，勝隊取得4強門票；新北二重落入敗部，明天將與嘉義縣民和國中交手；嘉義民生則於明天敗部與彰化縣彰藝交手。

青少棒錦標賽 陳江和 中信兄弟 謝國城盃青少棒

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