市立棒球場遭中職球員要求降低賽程比例 嘉市府：與中職共同改善

中華職棒開幕周桃園棒球場狀況欠佳，引發針對球場的大檢討，日前球員工會發出聲明，當中提及「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例」。嘉義市府表示，場地借用的對象是中職聯盟，尚未收到相關訊息，不清楚是那方面的安全疑慮，希望中職聯盟積極了解球員工會的意見與訴求，提供市府共同來努力。

日前球員工會聲明表示，中職新球季在4月1日開打，場地品質爭議讓選手職場環境安全再度受到矚目。為維護會員勞動權益與職場安全，自官辦熱身賽後即針對辦理賽事的嘉義市、高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際等四座棒球場實施使用者意見調查。統整回饋結果，「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例、逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮」。

嘉義市立體育場場長林居璋表示，嘉義市立棒球場自2021年辦理球場改善工程改善多項軟硬體設施，熱身賽期間也加強外野草皮的維護，今年更自編250萬元委由專業廠商辦理年度的球場紅土草皮維護作業，目前球場的草皮養護狀況良好，3-4月份熱身賽事期間也未有球員受傷之情事。

林居璋表示，職棒賽事場地的選定是中職評估場地過後向地方政府借用，今年度聯盟已安排10場熱身賽、3場一軍例行賽、59場二軍例行賽，4月9日聯盟更聯繫欲增加借用4月11日、4月12日的2場的二軍例行賽場地，目前合計今年有74場職棒賽事在嘉義市立棒球場舉辦，嘉義市政府也總是全力配合。

他表示，對市府而言，場地借用的對象是中職聯盟，此次對於球員工會4月7日的聲明，體育場希望中職聯盟應積極了解球員工會的意見與訴求，提供市府共同來努力。