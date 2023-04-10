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青少棒／中市幸運內野安打擊敗東縣 隊長顏鉑勛完投勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桃園市吳柏承單場出現3支安打。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市吳柏承單場出現3支安打。圖／台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃青少棒第3天賽事，衛冕軍台中市對決地主台東縣，一度遭追平比數，6局下靠幸運內野安打攻下超前分，終場以3：2險勝，下一戰將和南投縣爭搶A組勝部冠軍。

中市隊長顏鉑勛用90球完成7局任務，被揮出5支安打，6局上滿壘、2人出局時製造三壘滾地球，卻因隊友失誤失兩分，讓東縣追平比數，還好勝投失而復得。

東縣沈緹亞用87球投完6局，被揮出6支安打、3次保送，失3分吞敗，其中最關鍵是6局下平手時，被張佑嘉敲出三壘方向內野安打，球碰到手套彈開，中市攻下致勝分。

顏鉑勛青少棒生涯首次完投，對控球覺得滿意，但有幾顆球沒有丟到位置，被揮出安打，給自己打了80分；儘管因隊友失誤導致比數被追平，他表示，心情未受影響，最後一局放鬆登板，守住一分差的勝利，「不會緊張，把自己做好就好。」

中市總教練藍文權表示，知道東縣是勁敵，為了繼續在勝部，所以推出最好的投手對決，「顏鉑勛有辦法壓制對方攻擊，今天控球和尾勁都不錯，主要是心態成長很多，高張力比賽有辦法穩定保持好表現。」

另一場B組比賽，桃園市對上嘉義市輕鬆過關，打完4局以16：1結束比賽，將和台南市在勝部冠軍戰碰頭，爭搶4強名單。

嘉市投手群送上10次保送，讓桃市只用8支安打大量得分，每局都進帳分數，3局下更是打了14個人次、狂攻9分。

桃市總教練黃湋志表示，對手給了很多機會，得點圈有人能打回分數，1局下敲出場內全壘打的開路先鋒彭成安表現最佳，2打數2安打、攻下1分打點，「擊球有確實度，腳程也夠， 對比賽的敏銳度和觀察度都有。」

第4棒當家捕手吳柏承雖是3支3，但擊球內容不佳，不僅被教練團提點，連自己都不甚滿意，「對方還不熟悉我們打線，如果他們佈陣有出來，應該很多都是死球。」

吳柏承少棒時期就是主戰捕手，透露一開始自告奮勇向教練表示鎮守本壘，因為小時候看電視轉播，投手和捕手的畫面最多，覺得捕手是重要角色，現在最欣賞的捕手是日職球星甲斐拓也，「他的阻殺功力是全球數一數二，而且在場上很冷靜。」

桃市先發投手饒又語投3局被敲3安、失1分，胡冠威接手0.2局、李承濬0.1局結束比賽，黃湋志認為饒又語用球數太多、自信心不足，「欠缺霸氣、軟軟的，有告訴他要抬頭挺胸。」

桃園市彭成安開賽就跑出場內全壘打。圖／台灣世界少棒聯盟提供
桃園市彭成安開賽就跑出場內全壘打。圖／台灣世界少棒聯盟提供
台中市投手顏鉑勛上演完投勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供
台中市投手顏鉑勛上演完投勝。圖／台灣世界少棒聯盟提供

甲斐拓也 謝國城盃青少棒

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