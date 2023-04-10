棒球／台北大巨蛋草皮 捲縮型耐重耐操、可穿釘鞋吸震力佳
大巨蛋鋪草皮引發網友議論，北市府今天表示，使用的是捲縮草皮，耐重、可穿釘鞋、吸震力好15%、球比較不會不規則彈跳，工法經國際認證，且請日本技師指導，安全無虞。
台北大巨蛋已開始鋪設草皮，但網友關心大巨蛋草皮貼在水泥地上恐釀球員受傷。體育局長王泓翔在臉書上表示，大巨蛋使用的是捲縮草皮，草長將近7公分，草皮上會再鋪設將近4公分厚的細砂及塑膠顆粒，比傳統直絲人工草皮安定性高。
王泓翔告訴中央社記者，直絲型草皮易變形，人踩上去容易滑倒，且球員上場得換塑膠釘鞋，否則草會踩壞，比賽時多有不便。
王泓翔表示，名古屋巨蛋與大阪京瓷巨蛋都是用捲縮草皮，不會造成棒球不規則彈跳，釘鞋也可直接踩在上面、不易打滑，吸震力比舊型高15%，且耐重壓，即使演唱會舞台器材進駐，也很快就能恢復原狀。
王泓翔說，材料都是日本原裝進口，工法經國際認證，並請日本技師來台指導，安全無虞。在正式開賽前也會請球員投打、傳接球等來測試地面及燈光，辦棒球比賽前一定會有很多前置規劃與場勘。
另外，市長蔣萬安曾提及淺色座椅會把球「吸掉」，要求遠雄改善、不要只顧及演唱會。王泓翔指出，大巨蛋座位是黑白相間，遠雄目前已調整過外野座位的黑白密度，還須經測試賽評估修正，遠雄都會配合。
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