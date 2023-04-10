女壘／日本正妹又來了 秋元菜穗再度來台超開心

企業女子壘球聯賽新賽季15日在新北市三重棒球場開打，28歲日籍好手秋元菜穗暌違6年再度來台，加入台中兆基穿山甲隊，今天在開賽記者會特別用中文打招呼，她說：「最愛吃珍珠奶茶和雞排，還想吃很多有趣的台灣美食。」

秋元菜穗身高172公分，過去是日本大學隊國手，曾於2017年來台效力威格豹隊，當時只是短暫交流性質，今年將面對完整賽季的挑戰，對兆基穿山甲投手戰力也是很大補強。

秋元菜穗曾在2019年日本女壘美女排行榜票選第2，去年從豐田自動織機隊退役，今年轉戰台灣企業聯賽，她表示，在日本打球壓力不小，再度來到台灣，純粹享受和隊友打球的樂趣。

兆基穿山甲最近也在臉書粉絲團公布秋元菜穗來台的消息，希望她在異鄉感受台灣人的熱情，也期待她能在企業聯賽大放異彩，相信這位好手一定能儘快融入有趣的台灣生活。