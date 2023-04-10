快訊

慈濟大學「吃下」慈濟科大闖過首關 仍存三大疑義

母雞就是不孵蛋！ 她用一神器孵出「滿鍋17隻小雞」

高嘉瑜非受害第一人 檢方查出林秉樞3年前暴力手法「如出一轍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女壘／日本正妹又來了 秋元菜穗再度來台超開心

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
秋元菜穗（中）披上台中兆基穿山甲隊球衣，將在企業女子壘球聯賽新賽季亮相。記者藍宗標／攝影
秋元菜穗（中）披上台中兆基穿山甲隊球衣，將在企業女子壘球聯賽新賽季亮相。記者藍宗標／攝影

企業女子壘球聯賽新賽季15日在新北市三重棒球場開打，28歲日籍好手秋元菜穗暌違6年再度來台，加入台中兆基穿山甲隊，今天在開賽記者會特別用中文打招呼，她說：「最愛吃珍珠奶茶和雞排，還想吃很多有趣的台灣美食。」

秋元菜穗身高172公分，過去是日本大學隊國手，曾於2017年來台效力威格豹隊，當時只是短暫交流性質，今年將面對完整賽季的挑戰，對兆基穿山甲投手戰力也是很大補強。

秋元菜穗曾在2019年日本女壘美女排行榜票選第2，去年從豐田自動織機隊退役，今年轉戰台灣企業聯賽，她表示，在日本打球壓力不小，再度來到台灣，純粹享受和隊友打球的樂趣。

兆基穿山甲最近也在臉書粉絲團公布秋元菜穗來台的消息，希望她在異鄉感受台灣人的熱情，也期待她能在企業聯賽大放異彩，相信這位好手一定能儘快融入有趣的台灣生活。

女壘 棒球

延伸閱讀

收愈多愈賠本？ 有日本雜貨店拒收1日圓硬幣

陳菊介紹監察院古蹟 誤認與東京車站出自同一人設計

自衛隊直升機失聯 日本排除遭中國攻擊

東京食品展首櫃日本 南市8.5噸鳳梨果泥攻高端超市

相關新聞

中職／啦啦隊女神李多慧來台了！14日首秀卻無緣和林襄同台

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧今日抵達台灣，她穿著白色短版上衣露出小蠻腰，現身桃園機場，4月14日將在全猿主場迎來首秀。 現年23歲的李多慧曾是韓職起亞虎啦啦隊的人氣成員，去年離開球隊後，樂天桃猿

日職／回一軍近了？山川穗高抹消登錄 吳念庭二軍3打席就收工

旅日好手吳念庭持續在二軍調整狀態，今天他代表西武獅出戰樂天隊，3打席獲得1次保送，沒敲出任何安打，西武最終以8：4擊敗樂天隊。 吳念庭今天擔任第4棒一壘手，二局下擊出飛球遭三壘手接殺，三局下在二

中職／陳仕朋月薪33萬附帶激勵獎金 悍將全員完成談薪

富邦悍將隊最後一位選手「薪」情亮牌，本土左投陳仕朋獲加薪10萬元，以突破30萬的月薪33萬元，成為悍將隊陣中本土投手第二...

女壘／日本正妹又來了 秋元菜穗再度來台超開心

企業女子壘球聯賽新賽季15日在新北市三重棒球場開打，28歲日籍好手秋元菜穗暌違6年再度來台，加入台中兆基穿山甲隊，今天在...

謝國城盃青少棒／顏鉑勛7局好投 台中中山勝台東卑南

謝國城盃青少棒賽勝部賽事，台中中山今天與台東卑南交手，台中中山顏鉑勛7局無責失分、好投壓制，台中中山6局下靠著內野安打跑...

中職／桃猿公布「循環永續趴」繽紛戰袍 李多慧主題趴初體驗

樂天桃猿隊與桃園市政府推動綠色城市，4月15日及16日將在桃園球場舉辦「循環永續趴」，現場將安排球員二手裝備惜物拍賣會、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦