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日職／回一軍近了？山川穗高抹消登錄 吳念庭二軍3打席就收工

聯合新聞網／ 綜合報導
吳念庭。 截圖自acoのやきうアカ
吳念庭。 截圖自acoのやきうアカ

旅日好手吳念庭持續在二軍調整狀態，今天他代表西武獅出戰樂天隊，3打席獲得1次保送，沒敲出任何安打，西武最終以8：4擊敗樂天隊。

吳念庭今天擔任第4棒一壘手，二局下擊出飛球遭三壘手接殺，三局下在二壘有人兩出局的狀況下上場，從2好0壞選到保送，延續球隊攻勢，可惜後續無功而返。

五局下吳念庭打成二壘飛球出局，六局上中山誠吾上場代替吳念庭守一壘。西武獅則在7局打下5分大局，終場以8：4收下勝利。

吳念庭本季在二軍打擊率3成，有3支二壘安打，選到8次保送。值得一提的是，西武獅一軍重砲手山川穗高日前受傷，今天球團做出球員異動，將他抹消登錄，據規定至少要10天才能重返一軍。網友預期，吳念庭很可能很快就會回到一軍。

吳念庭 山川穗高

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