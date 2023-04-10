日職／回一軍近了？山川穗高抹消登錄 吳念庭二軍3打席就收工
旅日好手吳念庭持續在二軍調整狀態，今天他代表西武獅出戰樂天隊，3打席獲得1次保送，沒敲出任何安打，西武最終以8：4擊敗樂天隊。
吳念庭今天擔任第4棒一壘手，二局下擊出飛球遭三壘手接殺，三局下在二壘有人兩出局的狀況下上場，從2好0壞選到保送，延續球隊攻勢，可惜後續無功而返。
五局下吳念庭打成二壘飛球出局，六局上中山誠吾上場代替吳念庭守一壘。西武獅則在7局打下5分大局，終場以8：4收下勝利。
吳念庭本季在二軍打擊率3成，有3支二壘安打，選到8次保送。值得一提的是，西武獅一軍重砲手山川穗高日前受傷，今天球團做出球員異動，將他抹消登錄，據規定至少要10天才能重返一軍。網友預期，吳念庭很可能很快就會回到一軍。
山川さん心配だけど…もしかして呉さん上がってくる？！と思ってしまっている自分😇💦— Ypiiiii! (@lionnnnns39) April 10, 2023
上がってきたら活躍してね🙏❣️#呉念庭 https://t.co/sTZlPTAEXh
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言