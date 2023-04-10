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中職／啦啦隊女神李多慧來台了！14日首秀卻無緣和林襄同台

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧抵達台灣。 截圖自李多慧IG
李多慧抵達台灣。 截圖自李多慧IG

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧今日抵達台灣，她穿著白色短版上衣露出小蠻腰，現身桃園機場，4月14日將在全猿主場迎來首秀。

現年23歲的李多慧曾是韓職起亞虎啦啦隊的人氣成員，去年離開球隊後，樂天桃猿領隊浦韋青親自到南韓邀請她，加入樂天女孩。

李多慧稍早在IG發文宣告抵台，還有消息靈通的粉絲到桃園機場接機。據樂天女孩粉絲團班表，李多慧將在14日、15日、16日登場，不過另一名人氣女孩林襄卻不在班表內，代表這兩位高人氣女孩將無緣同台。

李多慧以亮麗的外型及精湛的舞技爆紅，各大社群平台皆有多支破百萬的電臀影片。近期她也努力經營個人YouTube頻道，還特別附上中文字幕，方便讓台灣粉絲觀看。他也曾在頻道上透露正勤練中文，還用中文向台灣粉絲打招呼，並展示自己練習樂天桃猿應援曲的影片。

李多慧

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