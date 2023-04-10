女壘／企業聯賽15日開打 福添福嘉南鷹挑戰空前4連霸

2023企業女子壘球聯賽新賽季15日在新北市三重棒球場開打，全新口號「美力綻放」意味著選手們除了展現力量之外也綻放自身的美麗，透過企業聯賽的方式讓更多人可以感受到女子壘球選手們的美力。

今年5支隊伍參賽，包括福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒、臺北臺產熊讚、兆基穿山甲隊，進行8個循環共計80場的例行賽，以及5戰3勝季後挑戰賽、7戰4勝總冠軍戰，開幕戰由去年冠軍戰組合福添福嘉南鷹迎戰新世紀黃蜂，2020到22年拿下三連霸的福添福嘉南鷹挑戰史無前例的4連霸。

2023企業女子壘球聯賽開幕戰首度移師至新北市三重棒球場進行，自去年開始推行的主場制以來各隊在經營及安排主題日都相當豐富精彩，今年度將繼續實施，除了開幕周外每隊各有2至4周的主場可以安排企業主題日，同時在球場方面增加了位於台中大甲的國際壘球園區，將做為台中穿山甲的主場之一。藉由落實主場制在地扎根結合城市行銷增加認同感是企業女子壘球聯賽經營的目標與方向。

新賽季再度迎來外籍選手加入，其中兩位之前曾來台參加企業女子壘球聯賽分別是Kelly Barnhill和秋元菜穗，另一位是首度參加企業女子壘球聯賽的Lisa Maulden。

Kelly Barnhill曾在2020年來台效力新力旺旺獅，首場出賽就飆出破紀錄的18次三振，暌違3年再度來台加入新北凱撒補強投手戰力，不過國內打者經過這幾年的磨練後Kelly Barnhill是否可以再度繳出超水準的三振能力令人期待。

同樣再度來台還有兆基穿山甲的秋元菜穗， 2017年曾來台加入威格豹出賽，這次將不同於短暫的交流，將面對一整個的賽季的挑戰，如何調適狀況將是觀察重點，對於台中兆基穿山甲的投手戰力也是相當大的補強。

首度來台挑戰企業女子壘球聯賽是美國好手Lisa Maulden，將加入福添福嘉南鷹，不同於前兩位是投手Lisa Maulden是位野手，守備位置以一壘為主但也自信的認為除了投手之外場上任何守備位置都能勝任，過去3季都在日本出賽有著穩定的打擊成績在加入福添福嘉南鷹後相信能讓打線火力更上一層樓。