中職／桃猿公布「循環永續趴」繽紛戰袍 李多慧主題趴初體驗

樂天桃猿隊與桃園市政府推動綠色城市，4月15日及16日將在桃園球場舉辦「循環永續趴」，現場將安排球員二手裝備惜物拍賣會、惜物市集各項循環經濟導入再生的商品，韓籍大勢女孩李多慧也將在主題趴現身。

球團表示，桃園推動綠色城市政策，在調節氣候變遷、創造循環經濟、發展綠能等方面都有很大的成果，這次能夠配合市府舉辦主題趴，球團感到非常榮幸。

主題趴將推出良性循環五大亮點，亮點一就是球賽現場將導入環保杯的概念，4月2日全猿主場美食街已率先採用環保杯，未來讓美食業務更環保，也推出環保餐具及保溫杯等循環經濟周邊。

亮點二是推出主題球衣，為了迎戰貧富差距、氣候變遷、性別平權等議題，2015年聯合國啟動「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），提出17項全球政府與企業共同邁向永續發展的核心目標，SDGs目標是「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，主題球衣的繽紛元素以及環保紗響應SDGs。

亮點三為了主題趴周邊推出衣著類商品，其衣服布料是採用透過化學回收法將原本會被當成廢棄物處理的舊衣與寶特瓶再製成全新的紗線、布料與服飾減少環境負擔，與自然耗損，達到重複使用、再生循環的環保訴求全循環布料。「循環永續趴」主題趴系列商品中，T恤的印製是採用最新環保印刷油墨可降解的技術製造，包裝也採取100%生物可分解塑膠包裝袋，不含PE、PP、PVC、PET等泛用塑膠。