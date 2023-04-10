謝國城盃青少棒／顏鉑勛7局好投 台中中山勝台東卑南
謝國城盃青少棒賽勝部賽事，台中中山今天與台東卑南交手，台中中山顏鉑勛7局無責失分、好投壓制，台中中山6局下靠著內野安打跑回致勝分，終場以3比2拿勝。
112年謝國城盃全國青少棒錦標賽在台東舉行，預賽採分組雙敗淘汰賽制，上屆冠軍台中中山國中氣勢盛，接連擊敗苗栗縣苗栗國中、花蓮縣化仁國中，今天與地主台東縣卑南國中交手。
台中中山派出投手顏鉑勛先發，開賽連抓5個出局數，直到2局2人出局後才被敲出安打，但力守不失分，5局上雖被敲出三壘打，但守備幫忙也沒有丟分。
顏鉑勛6局上續投1人出局後被敲出安打，接著讓對手靠失誤攻佔得點圈，再被敲出安打，守備又出現失誤失掉2分，但及時止血沒有擴大失分危機。
台中中山今天1局下先馳得點，5局下再靠著包君豪適時安打送回第2分，台東卑南6局上追分扳平比數，台中中山6局下再起攻勢，靠著安打、短打推進，2局出局後張祐嘉內野安打送回致勝分，順利拿下比賽勝利。
台中中山先發投手顏鉑勛今天總計用90球投完7局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉2分都不是責失分、拿下勝投。
台中中山只要再1勝，就可以取得4強門票，台東卑南輸球落入敗部，下一戰將再與高雄市忠孝國中交手。
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