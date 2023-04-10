中職／陳仕朋月薪33萬附帶激勵獎金 悍將全員完成談薪

富邦悍將隊最後一位選手「薪」情亮牌，本土左投陳仕朋獲加薪10萬元，以突破30萬的月薪33萬元，成為悍將隊陣中本土投手第二高的球員，合約中附帶40萬元的激勵獎金。

悍將隊3月30日公布新球季選手薪資時，全隊僅剩陳仕朋一人尚未完成談薪，球季開打一周多後，今天終於底定。

2016年高中畢業即加盟中職的陳仕朋，經過前三年的蟄伏，2019年破繭而出繳出單季11勝的成績，不僅拿下當年度的最佳進步獎，薪資也從原本的8.5萬元倍增至18萬元；2019到22年更連續4季為球隊貢獻破百局的投球內容，月薪也調至23萬元。

陳仕朋近年來已成為悍將隊不可或缺的先發戰力，今年在經過世界棒球經典賽的洗禮後，不論是球技或心態上也愈臻成熟。球團今年給予加薪10萬元、調幅43%的肯定，也期盼他能再更上一層樓。