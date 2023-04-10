中職／棒籃雙獅主題日再登場 主視覺出自萊恩之手

統一獅隊維持與職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊的「棒籃雙獅」交流主題活動，特別的是，今年主題日主視覺由吉祥物萊恩操刀，再次展現多才多藝的一面。

棒籃雙獅主題日自2021年首次舉辦起，至今邁入第三年，今年將於4月22、23日連續兩天以「1童趣冒險」為主題，府城獅隊及風城獅隊皆以大陣仗規模邀請自家吉祥物、明星選手及啦啦隊女孩們集結台南市立球場，透過賽事與周邊活動的舉辦，帶給球迷不同以往的球賽氛圍。

2023棒籃雙獅交流年初已於新竹體育館先行展開首部曲，這次回到台南「接力」，獅隊將在連兩天賽事活動中打造充滿歡樂童趣的氛圍，22日集結雙獅吉祥物萊恩、盈盈、瑞迪&紙箱Uncle到現場與球迷同台玩樂，籃球場上奔馳的明星選手也將於23日來到台南棒球場擔任一日嘉賓。

慕獅女孩將連續兩天與UniGirls一起應援帶動，最令球迷期待的場邊舞台互動也少不了，舉辦Muse Girls及UniGirls共同組成的雙獅女孩見面會、雙獅吉祥物蓋章見面會、職籃明星簽名會等。現場也將安排棒球、投籃雙重運動體驗，邀請球迷帶著輕鬆心情前來找回童心。

此外，獅隊吉祥物萊恩有了商品設計的經驗之後，能力值再上一層樓，不僅親自操刀描繪出雙獅好友群作為本次活動主視覺，作品更化為進場贈品送給進場球迷。凡持內野門票，即可於22日當日兌換「雙獅好友小氣球」、23日兌換「雙獅好友小紙箱」，每日限量2000份。

持當日內、外野票券，可兌換籃球場上氣氛製造擔當「雙獅好友應援拍拍扇」乙份，另外未滿115公分無購票之小朋友，只要與購票家長一同至贈品兌換處，亦可領取拍拍扇乙份，每場限量2500份。