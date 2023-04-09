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中職／拿出王建民直傳伸卡 余謙預想「被300轟」沒成真

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟先發投手余謙（右）主投7局失1分，獲選單場最有價值球員，賽後接受隊友擊掌道賀。記者侯永全／攝影
中信兄弟先發投手余謙（右）主投7局失1分，獲選單場最有價值球員，賽後接受隊友擊掌道賀。記者侯永全／攝影

久違的一軍投手丘，中信兄弟隊投手余謙上場看到「大師兄」林智勝，第一個念頭是「300轟會不會是我？」不過最終他投完7局僅掉1分，沒有挨轟，靠得是王建民直傳的招牌伸卡球，最快球速更飆出生涯新高的151公里。

中信兄弟隊今天以5：4擊敗味全龍隊，余謙先發投完7局，被敲4支安打，另有7次三振，投出的99球有66顆好球，最快球速151公里，是他無論在一、二軍投過的最快球速，拿下暌違702天的一軍勝投。

余謙上次在一軍先發奪勝是2021年5月7日，但下一場在14日先發卻是1.1局掉4分吞敗，對手也是龍隊，余謙記得很清楚，「初登板有拿MVP，但上次一軍先發有夠慘，出現這樣的落差，今天比之前好很多了。」

在這兩次先發後，余謙因為受傷加上遇到調整難題，難以破繭而出，到今天再次奪勝，總教練林威助稱讚：「這是他進來以後投得第一場代表作，無論球速、控球、變化球尾勁都很好，這一勝對球隊很重要。」

余謙坦言，今天上場看到林智勝站在打擊區，「背有點涼，想說三百轟會不會是我？」他告訴自己不要再想，照捕手福來喜的配球去丟就好。

重返一軍的最大差異，余謙的武器庫多了二軍教練王建民傳授的伸卡球，增加配球靈活度，余謙表示，去年季後到澳職磨練時才終於掌握到訣竅，「他教我的時候我都丟不出來，有點歹勢。」至於跟王建民的伸卡球有幾成像？余謙笑說：「還差很多啦。」

今天是兄弟三連戰的最後一場，還是晚接午的賽程，余謙考慮到隊友可能身心比較疲累，「今天希望多吃一些局數，剛好有做到，希望未來也能保持下去，不要讓中繼投手太多麻煩。」

4月9日生日的余謙拿勝投當禮物，也是中職史上第15次生日當天獲得勝投與單場MVP，他許下的三個生日願望是，「繼續穩住，第二個希望大家平安，第三個願望是把自己的心思放在該放的地方。」

余謙 球速 王建民

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