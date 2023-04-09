中職／這一勝感謝說不完 余謙盼帶給天上阿公快樂

4月6日送別阿公人生最後一程，中信兄弟隊投手余謙3天後就回到投手丘，今天面對味全龍隊投出7局失1分的表現拿下勝投，他希望這一勝能讓阿公放下牽掛，「家裡的事交給我們」。

余謙上次在一軍先發奪勝已經是2021年5月7日的事情，中間因為受傷、調整不順，直到今天重回一軍先發，就在天母棒球場投出生涯代表作，99球投完9局，被敲4支安打，另有7次三振，失1分，幫助兄弟以5：4擊敗味全，中止3連敗。

「要感謝的人很多。」余謙談到相隔702天的勝投，回憶起過去兩年，自己在二軍不懂得調整，「傻傻待在那邊不知道幹嘛，就是個沒有目標的人。」他很感謝二軍學長的幫助，尤其受到王建民、彭政閔兩位「神獸級」教練的關心。

余謙說：「王葛格教我他的伸卡球，恰哥今天還恭喜我生日快樂，也跟我說一些場上的事，要我專心在阿福（福來喜）的配球上。」

「還要感謝外公。」余謙說：「現在還是很難過，希望這一勝帶給他快樂，讓他放心上天堂，家裡的事不用想太多，放心交給我們這些孫子。」

余謙也感謝家人一路的支持，還有這段時間的辛苦，「最近他們都很難過，希望這一勝後，他們能夠專心回到自己的事業上，大家平安順利。」

賽後訪問的過程中，余謙不斷把玩手中的勝投球，這是他一軍生涯第二勝，紀錄上沒有特殊意義，但有他個人的意義，「我會把球擺在桌上紀念，很久沒有拿到勝投，有時間回台東的話，會去找外公跟爸爸聊聊，希望他們知道自己的兒子、孫子還在努力。」