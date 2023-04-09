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中職／余謙7局7K！隔702天奪巨大一勝 兄弟止三連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手余謙本季初登板，相隔702天再次拿下一軍勝投。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊先發投手余謙本季初登板，相隔702天再次拿下一軍勝投。記者侯永全／攝影

帶著對外公的思念，中信兄弟隊投手余謙今日火球連發，超過150公里的球速不僅讓計分板上頻亮紅燈，7局失1分的好投也幫助兄弟以5：4擊敗味全龍隊，中斷三連敗，余謙以本日壽星身分拿下相隔702天的一軍勝投。

余謙的外公是他最忠實球迷，但在日前過世，讓余謙昨日受訪時坦言心思複雜，但希望帶著對外公的思念好好表現，也許願外公離開後的首場先發就能拿下勝利。

余謙的願望在今天成真，前4局雖然局局讓人上壘，也兩度形成1出局二、三壘有人，但就是能適時踩住煞車，直到5局下因為吉力吉撈．鞏冠三壘打、郭天信二壘打掉1分。

第6局、第7局余謙更是投出六上六下，包含4次三振，之後才退場休息，總計投99球、單場7次三振都是生涯新高，被敲出4支安打，另有2次四壞保送、1次觸身球，僅失1分。

這個勝投是余謙自2021年5月7日後，再次在一軍拿下勝投，中間因為受傷、調整關係，一直到今年才又重回一軍先發藍圖中。

兄弟靠著4局上曾頌恩保送後，陳文杰的二壘打先馳得點，雖然5局下被追平，但6局上先靠2出局滿壘時岳東華選到保送、擠回超前分，7局上同樣是2出局後滿壘、陳文杰保送得1分，不過下一棒江坤宇敲安追加2分打點，擴大領先。

龍隊在8局下反擊，從三壘手潘志芳失誤開始，加上郭天信、林智勝安打，在1出局後攻占滿壘，兄弟終結者呂彥青提前上陣，但先被拿莫．伊漾高飛犧牲打敲回1分，下一棒高孝儀敲出的游擊方向滾地不僅形成內野安打，游擊手江坤宇的暴傳也讓龍隊再添2分，追到1分差，好在呂彥青9局續投穩住陣腳，為兄弟守住勝利。

兄弟此勝中止近期的3連敗、對戰味全龍隊跨季5連敗，也是開季7場比賽的第2勝，複製去年開季前7戰的相同戰績，繼續朝三連霸之路邁進。

余謙 呂彥青

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