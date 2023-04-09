中職／獅隊是1安得勝的專家 史上發生4次都有他們的局

統一獅隊今天在台南棒球場以2：1擊敗富邦悍將隊，兩軍都僅1安打，合計2安打締造兩隊單場最少安打新猷，而中職史上共有4次1安打贏球案例，獅隊就包辦了3次，堪稱1安得勝的行家。

兩隊今天都是分數欄比安打欄先開張，上演罕見狀況，獅隊的唯一安打為胡金龍第6局的陽春砲、攻下獅隊的第2分，悍將隊則是在9局上才由高國輝敲出安打，避免悍將隊成為接力無安打比賽的苦主。

只靠1安打就贏球，為中職史上第4次出現，前3次為2007年9月30日中信鯨隊1：0擊敗獅隊、2019年5月3日獅隊1：0擊敗悍將隊、2021年7月22日獅隊2：1擊敗味全龍隊，加上獅隊今天以2：1擊敗悍將隊，全部都有獅隊的局，且3次成為贏家。