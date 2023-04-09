中職／獅隊1安得勝 悍將靠高國輝避免當無安打比賽苦主

第6局靠胡金龍的陽春砲，統一獅隊先一步從0安打的局面脫身，林子崴先發5.2局加上3任後援投手聯手封鎖，富邦悍將隊直到9局上才靠高國輝敲出安打，避免成為無安打比賽的苦主，但獅隊終場以2：1帶走勝利、取得4連勝。

此役雙方都推出左投先發，悍將肯特先發6局失2分，獅隊由本土投手林子崴演出本季初登板，投5.2局、失1分，未被敲出安打，有5次三振、5次保送，第6局兩次保送出現，用球數達96球，獅隊在此時決定換投，林子崴差1個出局數，無緣繼2017年4月1日後再繳優質先發。

罕見狀況是兩位先發投手都讓對手的安打欄一路掛蛋，反倒是分數欄先破蛋，悍將隊3局上廖柏勳選到保送，靠推進、暴投站上三壘，王正棠的高飛犧牲打先馳得點。

獅隊的分數則在5局下出現，二壘有人時，邱智呈打向一壘側的滾地球，肯特下丘接球漏了一下，再傳一壘也暴傳，讓獅隊跑回追平分。

全場第1安在第6局出現，胡金龍面對肯特炸裂一發陽春砲，昔日悍將15號從現任悍將15號手中開轟，也為獅隊打下寶貴的2：1領先。

林子崴退場後，劉軒荅、劉予承都持續讓悍將的安打掛蛋，距離無安打比賽Ｍ2階段，高國輝從邱浩鈞手中揮出右外野方向飛球落地。

中職例行賽史上過去出現過10場無安打比賽，全數都是單一投手完成，此役差點締造史上第11場無安打比賽、第1場接力無安打比賽，高國輝一棒讓悍將在難堪紀錄邊緣閃身。