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中職／前5局兩隊都0安各得1分史上首見 胡金龍轟破罕見局面

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊胡金龍。本報資料照片
統一獅隊胡金龍。本報資料照片

統一獅、富邦悍將隊今天上演前5局雙方皆無安打、卻都得1分的罕見局面，此役的第1支安打終於在第6局出現，獅隊胡金龍從悍將左投肯特手中敲出陽春砲，昔日悍將15號從現任悍將15號手中開轟。

此役雙方都推出左投先發，獅隊由本土投手林子崴演出本季初登板，先發5.2局、失1分，未被敲出安打，有5次三振、5次保送，第6局兩次保送出現，用球數達96球，獅隊在此時決定換投，林子崴差1個出局數，無緣繼2017年4月1日後再繳優質先發。

罕見狀況是兩位先發投手都讓對手的安打欄一路掛蛋，反倒是分數欄先破蛋，悍將隊3局上廖柏勳選到保送，靠推進、暴投站上三壘，王正棠的高飛犧牲打先先馳得點。

獅隊的分數則在5局下出現，二壘有人時，邱智呈打向一壘側的滾地球，肯特下丘接球漏了一下，再傳一壘也暴傳，讓獅隊跑回追平分，兩隊都沒有安打就先攻下分數。

全場第1安在第6局出現，胡金龍面對肯特炸裂一發陽春砲，也為獅隊打下2：1領先。

中職史上在前5局0安打卻得超過1分，共出現過16次，但沒有同場兩隊都出現過，今天寫下史上第一次。第6局獅隊的第一支安打終於出現，悍將則是還在尋求首安。

胡金龍 林子崴

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